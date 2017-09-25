Kuşadası'na 3 gemi yanaştı

Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 51 ülkeden 6 bin 655 yolcusuyla 3 gemi yanaştı

Ege Port Limanı'na 3 bin yolcusuyla Malta bayraklı "Celebrity Reflection", 3 bin yolcusuyla "Silhouette" ve 655 yolcusuyla Bahama bayraklı "Brraemar" gemisi yanaştı.



Gemilerdeki 6 bin yolcu İsviçre merkezli Oriflame firmasında çalışanlardan oluştu.



Turistleri, yöresel kıyafetler giyen halk oyunları ekibi karşıladı.



Turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da tarihi ve turistlik yerleri gezmeyi tercih etti.



Gazetecilere açıklama yapan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası'nın, Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanına sahip olduğunu bugün bir daha gösterdiğini söyledi.



Limandaki yoğunluktan dolayı memnun olduklarını aktaran Güngör, "Bugünü ayrı kılan bir durumda 51 değişik ülke vatandaşının turist olarak ülkemizde giriş yapmış olmasıdır. Yolcuların büyük bir çoğunluğu ilçe merkezinde serbest dolaşım içinde olacaklarından esnafımız içinde ciddi bir moral olmuştur." dedi.



Oriflame Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Af Jocknick de Türkiye'nin kalplerinde farklı bir yeri olduğu için Kuşadası’na gelmeyi tercih ettiklerini ifade etti.



Firmalarının 50. yılını 6 bin çalışanını tatile çıkartarak kutladıklarını belirten Jocknick, şirketin 65 ülkede 3 milyon çalışanının olduğunu dile getirdi.



Burada oldukları için çok mutlu olduklarını aktaran Jocknick, "Gerçekten gururla dolu 50 senesini Türkiye topraklarında, dünyanın en tarihi ve dinamik topraklarında kutlamak aynı bir gurur." dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da gemilerin buraya gelmesinin Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, esnafın da yüzünün güldüğünü aktardı.



Güvercinada'da aralarında şirketin 25 yöneticisi ve Türkiye'nin marka elçisi Ceyda Düvenci'ye kokteyl veren Kayalı daha sonra Kirazlı Mahallesinde yöneticilerle birlikte zeytin ağacı dikti.