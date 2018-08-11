Kuyumcu esnafı kan ağlıyor

İzmir Kuyumcular ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Baransel, "Sadece kuyumcuları değil Türkiye'yi sıkıntılı günler bekliyor" dedi

Şefika Bal/Süleyman Gülen-ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ardından dolar ve altının yükselmesini değerlendiren İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı kuyumcuları, son günlerde döviz ve altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Dolar ve altın fiyatları nedeniyle zaman zaman alım satımı durdurmak zorunda olduklarını belirten kuyumcular, insanların altın alamaz hale geldiklerinin ve elinde altını olanın da bozdurmak istediklerinin altını çizdi.

Günde 4-5 defa fiyat değişiyor

Esnaf kan ağlıyor, vatandaşlar da bu fiyatlarla alışveriş yapmıyor sözlerini kaydeden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Altın bozdurmaya geliyorlar, doğru dürüst fiyat veremiyoruz. Öyle bir durumdayız ki günde 4-5 kere fiyat değişiyor. Bir anda 20 lira artıyor, bir anda 10 lira düşüyor. Fiyat verebilecek bir mekanizma yok. Her an piyasanın değişmesi kuyumcuyu çok etkiliyor" dedi.

Başkan Baransel, "Bundan sonra sadece kuyumcuları değil, Türkiye'yi sıkıntılı günler bekliyor. Dolar üzerinden kira verenler var. Mesela bankadan altın kredisi alıyorsunuz, aldığınız zamanlar 120 lira civarındaydı şimdi 250 liraya çıktı. Bundan çok etkilenen arkadaşlar var, geçen gün aradılar ve çok yüklü miktarda altın kredisi çekmişlerdi şimdi felç olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.

Kendi madenimize sahip çıkalım

İzmir Ovacık Efemçukuru'nda bulunan altın madenini hatırlatan İzmir Kuyumcular ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Baransel, "Oradan Kanadalı şirket altın çıkartıyor, götürüp yurtdışına satıyorlar. Bari bunlar Türkiye'ye satılsın. Yurtdışından dolarla alacağımıza yurt içinden TL ile alalım. ABD ambargo uyguluyor, biz de hiç değilse kendi madenlerimize sahip çıkalım. İpin ucundan tutmak lazım" diyerek piyasalara yönelik önerisini dile getirdi.

Fiyatlar hiç bu kadar yükselmemişti

17 yıldır kuyum sektöründe çalıştığını ancak şimdiye kadar böylesi fiyat artışı görmediğini dile getiren Şinasi Uluer, "Daha önce dolar artışlarıyla yine etkileniyorduk. Ancak şuanda olduğu kadar hiç yükselmemişti. 2018'in ilk aylarına oranla şuanki fiyatlar arasında çok büyük farklar var. Genelde sene başında 20,25 lira yükselmeler olurdu ama bu sene çok büyük fiyat yükselişleri oldu. Düşme ihtimali de şuanlık süreç içerisinde öngöremiyoruz, düşse bile en fazla 10, 15 liralık bir düşüş olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşın bugünlerde altın alamadığını söyleyen esnaf Uluer, " Alamadıkları gibi bir de ellerindeki altınları bozdurmak istiyorlar. Fiyat arttıkça insanlar ellerindekileri yasık altından çıkarıyor, ayrıca dükkana gelip fiyatları gören herkes çok şaşırıyor" dedi.