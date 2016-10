Kademeli olarak yasaklandı



Girmeyi istemez hale getirildik

İşimizi yapamıyoruz



Uçarak mı gireceğiz?

Her gün binlerce kamyonun giriş-çıkış yaptığı Alsancak Limanı'na acente araçları giremiyor. Kendilerine üvey evlat muamelesi yapıldığını belirten ve yaşananlara isyan eden İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik, 'Günde binlerce kamyon limana sorunsuz giriş çıkış yapıyor. Ancak 40 tane acente aracı limana giremiyor. Bu neden yapılıyor anlam veremiyoruz. Biz dışardan gelip, limana girmeye çalışmıyoruz. En az 5-10 yıldır limana girip çıkan ve iş yapan insanlarız. Sorun bir an önce çözülmeli' dedi.Her gün binlerce yolcunun, binlerce kamyonun rahatlıkla giriş çıkış yaptığı Alsancak Limanı'na yıllardır limanda görev yapan acente araçları giremiyor. Hem liman hem gümrük hem de diğer resmi otoritelere karşı işlemlerini takip eden acente çalışanları ekstra güvenlik önlemlerinden dolayı limana giremiyor. Limanlarda yapılan güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ancak konu kendilerine gelince güvenliğin abartıldığını söyleyen Çelik, 'Limanlarda ISPS güvenlik kodu var. Bütün limanlarda da böyle bir genelge var ve bu uygulanıyor. Alsancak Limanı'nda da ISPS güvenlik kodu uygulaması mevcut. Ancak bizler giremiyoruz' diye konuştu.Alsancak Limanı'nın büyük bir alandan meydana geldiğini ve bu yüzden liman içerisinde bir yerden bir yere gitmenin ciddi zaman kaybettirdiğini söyleyen Çelik, 'Bu sadece araçlarla yapılabiliyor. Limanda 26 tane rıhtım var. Bu da alanının büyüklüğünü kafanızda canlandırmanızı sağlar. Limanda trafik de çok fazla olduğu için mecburen ISPS yönergesine istinaden her şirkete birer araba için limana giriş izni aldık. Bu da yetkili mercilerin onayıyla oldu. Bütün şirketlerin birer tane veya trafiğine göre birkaç tane arabayla limana giriş çıkış yapmasına müsaade verildi. Bu 20 yıldır bu şekilde devam ediyordu. Çünkü içerdeki rıhtımlar arasında dolaşmak, limandan gümrüğe, limandan liman başkanlığına gidip gelmek baya bir trafik oluşturuyor. Biz de bu giriş çıkışlarımızı A kapısından yaya olarak, B kapısından ise araçla yapıyorduk. C ve D kapıları ise yük için ayrılmıştı. Limandaki bu düzen bir anda kademeli olarak değişmeye ve yasaklar getirilmeye başlandı' dedi.Terör tehditleri artınca A kapısından girişlerin acentelere yasaklandığını belirten Çelik, şöyle konuştu: Acentelerin A kapısından girişi yasak. Ancak B kapısından araçla girince, A kapısından tekrar yaya olarak çıkamıyoruz. Bu nedenle de B kapısına araçlarımızı bırakmamız gerekiyor. Bu kurala tamam dedik ve uymaya başladık. Ancak şimdi de B kapısının oraya araç park etmek de yasaklandı. Bu durumda ne yapacağız? Arabayı alıp, içeri gireceğiz. A kapısının 1 kilometre ilerisine park edeceğiz, sonra da arabadan inecek ve yürüyerek gümrük binasına gideceğiz. Anlatırken bile ne kadar saçma işle uğraştığımızı anlıyorum. İş yapan ve zamanla yarışan insanlarız. Yeni durumla birlikte içeri girmeyelim demeye başladık.Konuyu birkaç kez yetkili mercilerle paylaştığını ama herhangi bir sonuç alamadığını ifade eden Çelik, 'Sorunumuzu hem emniyetle hem de liman yetkileriyle konuştum. 'Öyle bir şey yok' dendi. Ama limanda sürekli bu sorunla karşılaşıyoruz. İçeri giriş-çıkış kontrolünü bu kadar arttırırsanız, bu işi yapamaz hale geliriz. Zamanla yarışan insanlarız ve zamanımız yürüyerek geçiyor. Zaten içeriye giremememizin de mantıklı bir nedeni yok. Vaktimizin çoğu yürümekle, otoparka araç park etmekle geçiyor. Bu limana iş yapmak için geliyoruz ancak işimizi yapamıyoruz. Limana dolaşmaya gelmiyoruz. Sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz' dedi.Geminin, Türkiye'deki temsilcisinin acentesi olduğuna dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: Limana giriş-çıkış bu kadar zor olmamalı. Dünyanın parasını vererek her aracımıza okuyucu aldık. Her şahsın kendine ait limana giriş-çıkış kartı var. Bunları aldıktan sonra savcılığa 6 ayda bir sabıka kaydı götürüyoruz. Zaten İzmir'de 40-50 arası acente ve operasyonu yapan da 26 rıhtım var. Günde binlerce kamyon girip çıkıyor ancak 40 acente aracı giremiyor. Girenler de limanın bir köşesine bırakıp, yürüyor. Resmen üvey evlat muamelesi yapılıyor. B kapısına araba bırakma, A kapısından yürüyerek geçme, C ve D kapıları zaten kapalı olduğuna göre Limana uçacak değiliz ya! Bir çözüm bulunsun.