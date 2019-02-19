Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ocak'ta bitmesi gerekirken şubat ayının ortası gelmesine karşın hasadı tamamlanmayan limonun yüzde 30'u hâlâ dalda. Hasadı yapılamadığından çürüyerek yere dökülen ürünler çiftçilerin zor durumda kalmasına neden oldu.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Erdemli'de limon bahçelerindeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl narenciyede teşvik priminin verilmemesi sıkıntı yarattı. İhracatçılarımızı da sıkıntıya soktu. İlk defa son yıllarda bu tarihte limon dalda kaldı. Bunun en büyük sebebi ise teşvik priminin verilmemesi ve havanın yağışlı geçmesidir. Bizim isteğimiz teşvik primlerinin ürünün kendisine verilmesidir. İhracatçımıza teşvik verilsin ki üreticilerimizin limonları dalda kalmasın" dedi.

Başkan Şahin, bu yıl limonun da üreticisinin de durumunun iyi olmadığını belirterek, "Erdemli'de çiftçimizin en büyük geçim kaynağı limondur. Ama bu yıl limon fiyatları üreticisini üzdü. Limonun fiyatı dalda 1,3 ile 1,5 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar sadece limonun maliyeti olan fiyatlar. Bu fiyatlarla limon kendine bakıyor ama üreticisine bakamıyor. Bir yıldır emeklerimiz bakınız hala dalda duruyor bazı limonlar ise çürüyerek yerlere döküldü. Limonun hali içler acısı. Limonun bakımında kullanılan gübre, ilaç, paketleme gibi maliyetler geçen yıla göre yüzde 100 artmış durumda. Limonun fiyatları ise hala aynı yerinde kalıyor. Bu şartlarda limon üreticisi ne yapsın? Bir yıl ne yesin içsin?" diye konuştu

Girdi maliyetleri düşürülsün

Mersin'de yıllık 650 bin ton civarında hasadın olduğunu kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi: "Limonun en çok üretildiği yer ise Erdemli ilçesi. Tarih Şubat ayının ortasını gösteriyor ama rekoltenin yüzde 30'u hala dalda bekliyor. Talebin olmaması, teşvik primlerinin verilmemesi ve hava şartlarının olumsuz gitmesi limonun durumunu zorlaştırdı. Üreticiler bu yıl ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Yetkililerden çiftçinin girdi maliyetlerinde indirim yapmaları konusunda girişimlerde bulunmasını istiyoruz."

Limon üreticisi İsmet Can da limonun son 10 yıllın en kötü dönemini yaşadığını vurgulayarak, "40 yıldır limon üreticiliği yapıyorum. 10 dönüm bahçem var. Yıllık yaklaşık olarak 20 ton üretim yapıyorum. Tüccar bahçemize gelmez oldu. Alıcı olmadığı için bizim limonlar da dalda kaldı. Limonun bu tarihlerde hasadının tamamlanmış ve bakımının yapılmaya başlanması gerekiyordu ama teşvik priminin verilmemesi ihracatçılarımızı limondan uzaklaştırıldı. Benim limonum dalda kaldı ve masraflarım da boşa gitti. Bizim derdimize çare olunmasını istiyoruz" dedi.