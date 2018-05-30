‘Lojistik üs değerimizi artıracak yeni atılımlar yapmalıyız’

Dünyada ve bölgede devam eden askeri ve ticari savaşların lojistik sektörünü durdurmadığını tam aksine sektörü giderek hızlandırdığını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Yalavaç, Türkiye’nin bu yeni süreçte lojistik üst değerini arttıracak yeni adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı

Ali Budak- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ağustos ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıdaki konuşmasında bölgede devam eden askeri ve ticari savaşların, lojistik sektörünü durdurmadığını tam tersine sektörün giderek hızlandığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Yalavaç, ‘İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs; Doğu Akdeniz’deki enerji koridorunda Türkiye’yi dışarıda bırakacak hamleler içinde. Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü olan ülkemiz, bu gelişmeleri yakından izleyip Anadolu’nun lojistik üs değerini artıracak yeni adımlar atmak durumunda’ diye konuştu.

‘Dünyada ticarette sorunlar var’

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Çin’e yönelik başlattığı ticaret savaşlarında yeni hedefin İran olduğunu söyleyen Yalavaç, ‘ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ile beraber İran’a yönelik başlatılan ambargo, AB ülkelerini ve İran ile komşu olan Türkiye’yi de endişelendiriyor. Bazı küresel denizcilik operatörleri İran’ın konteyner siparişlerini durdurduklarını açıkladı. Nitekim dökme yük navlunları ve gemi kiralama fiyatları için gösterge sayılan Baltık Kuru Yük Endeksi, ticaret savaşı endişesinin etkisiyle de bin 500 puandan bin 100 puan seviyesinin altına geriledi. Drewyr Dünya Konteyner Endeksi 24 Mayıs haftasında yüzde 1.1 gerileyerek 40’lık konteynerde 1.351 dolara düştü. Yakıt fiyatlarındaki artış da deniz taşımacılığı sektöründe ek maliyetlere yol açıyor’ dedi.

Lojistikte, yeni yollar ve başka alternatifler gündemde

Bölgedeki askeri ve ticari savaşların ve gerginliklerin devam ederken, ticaret de deniz ve kara taşımacılığının durmadığını söyleyen Yalavaç, şöyle devam etti: Bu gündemde yeni yollar ve alternatifler gündeme geliyor. Azerbaycan Bakü Konteyner Limanı’nı genişletirken, Ürdün ile Mısır gemileri Kızıldeniz’e yöneltip Süveyş Kanalı’nın cazibesini artıracak düzenlemeler yapıyor. Kazakistan, Hazar Denizi’ni Karadeniz’e bağlayacak kanal projesini yeniden gündeme getirdi. İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs; Doğu Akdeniz’deki enerji koridorunda Türkiye’yi dışarıda bırakacak hamleler içinde. Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü olan ülkemiz, bu gelişmeleri yakından izleyip Anadolu’nun lojistik üs değerini artıracak yeni adımlar atmak durumunda.

Liman yatırımları ile İzmir’in cazibesi artacak

Kruvaziyer turizminde en kötü günlerin geride kaldığını ifade eden Yalavaç, ‘Lüks kruvaziyer gemisi Azamara Journey’in 15 Mayıs’ta Ege Ports Kuşadası Limanı’na yanaşması ile beraber kruvaziyer turizminden güzel haberler almaya başladık. Henüz İzmir Limanı’na kruvaziyer gemi yanaşmasa da Kuşadası ve Bodrum’a gelen gemiler bize gelecek için umut veriyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yenikapı’ya 6 geminin yanaşabileceği yeni bir kruvaziyer limanı yapımının müjdesini verdi. Kruvaziyer turizminin kalkışa geçeceği bir dönemde Alsancak Limanı’na daha fazla geminin yanaşabileceği parmak iskele ve modern yolcu terminali yatırımlarının yapılmasını arzu ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

‘İzmir’in cazibesini artıracağız’

İstanbul’da düzenlenen meclis toplantısında Didim’de gezi teknesi ve turizm amaçlı olta balıkçılığı faaliyeti gösteren teknelerin daha önce sefer yaptıkları koy ve adalara tur düzenleyememe sorununu bakanlığa ve bürokratlara aktardıklarını söyleyen Yalavaç, sözlerini şöyle tamamladı: Konuyu da, değerlendirmeleri de takip edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaretimizde de, Kocaoğlu İzmir Limanı’nın şehre ciddi ekonomik kazanç sağladığını, bu proje tamamlanınca Pire’ye rakip olacağını ifade etti ve Pasaport’ta mutlaka bir yat limanı yapılması gerektiği üzerinde durdu. Sonuç, Körfez Rehabilitasyon Projesi için düzenlenen danışmanlık ihalesine uluslararası firmaların da aralarında olduğu 9 teklif geldi. Biz denizcilik projelerinde belediyeye destek olmaya devam edeceğiz. Pasaport’ta yat limanı yapılması sayesinde İzmir’in kalbi olan bölgenin cazibesinin artacağını düşünüyoruz.