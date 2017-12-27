Lokantacılara en iyi hizmeti vereceğiz

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası (İLGEO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Alpay Okyay, 7 Ocak 2018 Pazar günü Hilton Otelinde yapılacak oda seçimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projelerini bir kez daha detaylı biçimde anlatan Okyay, 'Biz bu işi daha iyi yaparız' dedi

Ali Budak- Mesleğini çok sevdiği ve hem mesleğe hem de meslektaşlarına hizmet etmek istediği için İLGEO başkanlığına aday olduğunu belirten Okyay, 'Odamızın mevcut başkanı Aykut Yenice, 16 yıldır mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkı koyamamıştır. Mali açıdan da odamızı yönetememiştir. Kendisi oda başkanlığına seçildiğinde paramız ve gayrimenkullerimiz vardı. Odamızı kasasında 140 bin lira civarında bir para ile devralan Yenice bu parayı bitirdi. Yetmedi, Konak Elhamra İş Hanı'ndaki dairemizi, Buca Kaynaklar'daki 3 dönüm arazimizi, hatta odamızın demirbaşlarını bile sattı. Başkan olarak 16 yıldır esnaftan topladığı aidat ve evrak paraları da ortada. Buna rağmen odamıza ne bir mal kazandırabildi ne de hizmet yapabildi. Ne yazık ki Aykut Yenice'nin yönetim anlayışı sebebiyle odamız 2 milyonun üzerinde zarar etti' dedi.



Hizmet üretilmedi



Maddi konulardaki kötü yönetim anlayışı ile birlikte Yenice'in mesleklerine ve meslektaşlarına da hizmet üretemediğini, katkı koyamadığını vurgulayan Okyay, 'Esnafımızın kurumlarla arasında yaşadığı sıkıntılarda köprü olamamıştır. Et başta olmak üzere ana giderlerimiz çok zam görmüş, gerekli tutumu sergileyememiştir. Yemek çekleri ile ilgili sıkıntımızda Gustokart diye bir proje yapmış ve başarılı olamamıştır. Kayıt dışı yerler çoğalmış, doğru mücadele sistemini uygulayamamıştır. Esnafımız artık personel bulamıyor, bu sıkıntımız ile ilgili proje üretememiştir. Lokantacı esnafına oda tarihinde icra yapma rekoru kırılmıştır. Basit bir fiyat tarifesi bile çıkarma odamızda yılan hikayesine dönmüştür. Maalesef ki Aykut Yenice hizmetsel anlamda da odamızı kötü yönetmiştir' diye konuştu.





Alpay'ın projeleri



-Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve tüm kamu kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler, esnafa hizmet için kullanılacak.

-Üyelerin ana gider kalemlerini oluşturan et, bakliyat, yağ ve yakıt gibi giderleri azaltmak adına harekete geçilecek. Esnafın kaliteli malzemeye uygun fiyatla erişmesi sağlanacak.

-Odaya yeniden hizmet amaçlı gayrimenkuller kazandırılacak. Bu gayrimenkullerin satış yetkisi yönetimden alınıp, genel kurula verilecek.

-Personel bankası kurulacak. Nitelikli personel bulmakta zorlanan esnaf, çareyi İLGO'da bulacak.

-Yüksek komisyonlarla esnafın karına ortak olan yemek çeklerinin komisyon oranları yüzde 5'e çekilecek.

-Kayıtdışı ile aktif şekilde mücadele edilecek. Vergisini veren esnafın hakkı korunacak.

-Türk mutfağını tanıtıcı organizasyonlar yapılacak. Vatandaş, fastfood zincirlerinden uzaklaşıp esnafa yönelecek.

-Oda avukatları üyeleri icraya vermeyecek. Mesleki konularda ve davalarda esnafa ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

-Lokantacılara ait Kredi Kefalet Kooperatifi kurulacak. Esnafın finansmana erişimi kolaylaşacak.

-Dayanışma etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde hem esnafın kaynaşması sağlanacak hem de sorunlar birinci ağızdan dinlenecek.

-İLGEO dergisi çıkartılacak. Sektörden haberlerin yer aldığı bu dergi, esnafın sesi olacak.