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    • Maaşı 1.750 TL'ye kadar olanların vergisini devlet karşılayacak

    Asgari ücrette vergi dilimi sorunu aşıldı. Vatandaşın maaşından 70 lira kesilmeyecek. Maaşı 1.300 TL’nin üzerinde olup vergi dilimine takılanların da farkını devlet karşılayacak

    26 Eylül 2016 Pazartesi 10:24
    Maaşı 1.750 TL'ye kadar olanların vergisini devlet karşılayacak
    Hükümet, ekimde gelir vergisi üst dilimine çıkan asgari ücretlinin maaşından 70 lira kesinti yapılmaması için verdiği sözü tuttu. Bununla da kalmadı, aylığı bin 300 lira asgari ücretin üzerinde olup (1.700-1.750 TL) olup vergi dilimine takılanların da farkını devlet karşılayacak. Böylece yaklaşık 8 milyon kişinin yüzü gülecek. Asgari ücretin bin 300 liranın altına düşmemesi için asgari geçim indirimine ilave sağlanacak. Bir kişinin geliri bin 300 liranın altına düşüyorsa normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplanacak.
     
    Böylece çalışanın net eline gecen ücret bin 300 liranın altına düşmemiş olacak. Bu düzenlemenin 3 aylık maliyeti de 1 milyar lira öngörüldü. Aylığı asgari ücret üzerinde olup da vergi dilimine takılanlara yapılacak düzenleme ile bu tutarın 1.7 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
     
    DEVLET TAMAMLIYOR
     
    Asgari ücrette yılbaşından itibaren yüzde 30'dan fazla artış yapıldığını anımsatan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise şöyle konuştu: "Biz söz vermiştik, asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek. Ekimde bir bekâr için ücret bin 231 liraya düşüyor yani son üç ayda 69 lira azalma meydana gelecek. Evli eşi çalışmayan biri, bir çocuğu var bu kişinin maaşı bin 344 lira normalde maaşı şimdi bin 274 lira oluyor. Yani bin 300 liranın altına düşüyor. Biz diyoruz ki bu maaş düşmeyecek. Asgari ücret alanlardan maaşı düşmüşse kaç lira düşmüşse biz bunu tamamlayacağız. Evli, iki çocuklu kişinin maşı bin 300 liradan 25 lira aşağı düşüyor. Bunu tamamlıyoruz."
     
    HALKA TUZAĞA KARŞIYIZ
     
    Bakan Ağbal, halk arasında 'sabit radar' olarak bilinen sisteme ilişkin de Ağbal, "Biz sadece tuzak radara değil, her türlü tuzağa karşıyız. Hükümet olarak da zaten vatandaşa tuzak oluşturabilecek bütün bu uygulamaların karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
    Anahtar Kelimeler: Asgari ücret, Asgari ücret Vergi Kesintisi

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