Maden ihracatçısı zora girdi: Kuzey Irak'a ihracatta yeni vergiler kondu

- Ege İhracat çı Birlikleri Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, madencilikte sorunların bitmediğini ifade etti. Kaya, 'Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin bölünüp İstanbul'da tek bir birlik oluşturulmak istenmesinin yanı sıra Mermer Fuarı'nın İzmir'den alınmaya çalışması ve K. Irak'a ihraç edilen mermerden denetim ücreti olarak kamyon başına 450-650 dolar alınması ihracatçıya gereksiz bir yük oluşturuyor' dedi.Bir yerde kamyon başına alınan bu vergilerin deli dumrul vergisi olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 'Şu andaki sorun ise Kuzey Irak . K. Irak'a gönderdiğimiz her 60 bin doların altındaki ürüne 450 dolar, 60-100 bin dolarlık ürüne ise 650 dolar denetim ücreti ödüyoruz. Bu da yeni başladı. Türkiye'de bu denetim işleri İstanbul merkezli İntertek diye bir firma yapıyor. Firmaya bu ücretleri ise; fiziki gözetim yani miktar kontrolü, kalite kontrolü ve markalama ve paketleme kontrolü yaptığı için veriyoruz. Mermer sektöründe sadece 7 bin lira kamyon başına ödüyoruz. Bir de 450-650 dolar bu firmaya denetim adı altında ödeme yapıyoruz. Bu çok yüksek bir meblağ. Yani metrekare başına 1,5 dolar kayıp yaşıyoruz. Bu süreç yeni başladı. Bu süreci bakanlık başlattı ve bununla ilgili gerekli itirazlarda da bulunduk. Bu süreçle ulaşılmak istenen amaç ve hedef doğru olabilir ama kamyon başına 100-150 dolar olsun. Çünkü bir firma en az 3-4 kamyon yükleme yapar. Kamyon başına 650 dolardan verdiğini düşününce gereksiz bir yük oluşturuyor. Bu ücreti daha aşağılara çekmek için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz' diye konuştu.Konteyner krizinin bittiğini ama yeni sorunlarla uğraştıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti: 'Her şey dünya devi bir firmanın iflasıyla başladı. Sonrasında ise piyasadaki konteyner sorunundan dolayı fiyatlar bilinçli olarak yükseltildi ve bu fiyatlara mecbur bırakıldık. Ekonomi Bakanlığı bu sorunu çözmek için ciddi girişimde bulunmuştu. Yaklaşık 3-4 ay bu süreçte ciddi sıkıntılar yaşadık. Piyasaya ise batan Çinli firmanın yerine yeni bir firma girdi. Bu firma girince de süreç olumluya doğru ilerledi ve sonrasında sorun tamamen çözüldü. Bu süreçte bu kopnteynere zam gelmesi için elinde konteyner bekleten yani karaborsacılık yapan firmaları da bakanlığımız ikaz edip, cezalandırdı.'Madenciliğin bölünerek Türkiye çapında tek bir birlik olması yönündeki girişimin ise Ege Maden İhracatçıları Birliği için sıkıntılara yol açacağını söyleyen Kaya, 'Süreç Ege Bölgesi için olumsuz ilerleyebilir. Çünkü eğer madencilik İstanbul'a taşınırsa Ege Bölgesi ihracatında ciddi ekonomik kayıplar olabilir. Bu sorunu da Ekonomi Bakanlığımızla görüştük. Olumlu geri dönüş alacağımıza inanıyorum' dedi.Konuyu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır şöyle konuştu: 'Komisyonumuza böyle bir başvuru gelmedi. Sanırım bireysel bir başvuru olsa gerek. Gündeme de gelmedi. Şu an için görünürde madencilerin bölünmesiyle ilgili bir sorun yok. İzmir'deki fuarın taşınması çok mümkün değildir. Yeni yapılan bir fuar alanımız var. Fuar olarak ulaşım açısından da son derece olumlu. Fuarın kaldırılması mümkün ya da mantıklı değil. Belki siyasi bir rant olabilir ancak başka bir kente götürülmesine gerek yok. Bunun olmaması için de gerekli çalışmamızı yaparız. Çünkü bu fuar İzmir'de gayet başarılı yapılıyor. Fuarın taşınması ise İzmir ekonomisine büyük bir darbe olur. Zaten bu işten sonuç alınacağına inanmıyorum. Madencilerin ise THY'ye İzmir'e direk yurtdışı uçuşları için başvurmasının daha mantıklı olduğuna inanıyorum. Çünkü fuar alanı havaalanın yanında. Ulaşım sorunu yok. Bu konuda birliğin gerekli girişimleri bulunması gerekiyor.'