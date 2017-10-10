MAKTEK beklentileri karşıladı

Türkiye’nin ve dünyanın makine devlerini ağırlayan MAKTEK İzmir Fuarı, beklentileri karşıladı. TÜYAP tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen fuarı 32.173 sektör temsilcisi ziyaret etti. Fuarda yüzlerce tezgah ve makina satışı ile 250 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldı

Gelecek sanayi devriminin öncü makinalarını 4 - 7 Ekim 2017 tarihlerinde Fuarİzmir’de bir araya getiren MAKTEK İzmir fuarı, 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Otomotiv, havacılık, savunma, gemi ve inşaat sektörleri başta olmak üzere imalat alanında geleceği belirleyecek teknolojilerin tanıtıldığı fuarda, Endüstri 4.0’a geçişte kullanılacak makinalar sergilendi.





MAKTEK İzmir, 32.173 ziyaretçiyi ağırladı



Tüyap Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, makina ve takım tezgâhlarının en önemli üreticilerini MAKTEK İzmir Fuarı’nda buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Fuarın kendileri için son derece başarılı geçtiğini ifade eden Ersözlü, “Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. Fuarda yakalanan satış rakamları, sürekli üzerinde durduğumuz ve önemini her fırsatta dile getirdiğimiz MAKTEK İzmir’in, sektörün en önemli marka fuarı olduğunun göstergesidir. MAKTEK’i İzmir’de ilk kez düzenlememize rağmen beklentimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık ve 4 gün boyunca fuarı 32.173 sektör profesyonelleri ziyaret etti. 390 firma ve 875 marka yeni ürünlerini ilk kez MAKTEK İzmir’de sergiledi. Fuar esnasında gerçekleştirilen ticaretle 250 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldı.” dedi.



Fuarda, ziyaretçiler 4 gün boyunca yeni ürünleri inceleyip, teknolojiler hakkında bilgi edindiler. Katılımcı ve ziyaretçiler yeni pazarlara açılmak ve farklı iş imkanları oluşturmak için görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar ayrıca; Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olan "Makina" ve "Takım tezgahları" sektörünün dünyaya duyurulmasında önemli bir köprü görevi görmüş oldu.





