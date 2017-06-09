Maliyet enflasyonu yaşıyoruz

Yıllık enflasyon % 11,72'ye geriledi
Mayıs ayında, TÜFE aylık bazda yüzde 0.45 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.72'ye geriledi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, 'Döviz kurlarında başlayan gerileme ve petrol fiyatlarının düşük seyri nedeniyle enflasyonda bir miktar gerileme yaşandığını görüyoruz. Beklentimiz, maliyet baskısının azalmasıyla enflasyonun tedricen gerilemeye başlaması ve yıl sonuna doğru yüzde 8-9 bandına gelmesi yönünde' dedi.
Enflasyondaki düşüşe karşın bu yıl gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile Ekim 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, 2016 yılı tarım sektörü açısından kötü bir yıl seyrini izledi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, GSYİH'in yüzde 2.9 büyürken tarım sektörünün milli gelir anlamında katma değerinin yüzde 4.1 azaldığını söyledi. Mevsimsel etkilerden bağımsız olarak, tarım ve hayvancılığın üstünde ciddi bir maliyet baskısı olduğunu belirten Kestelli şöyle devam etti: 'Girdi fiyatlarının dövize bağımlılığı büyük sorun. Gıda ve içecek fiyatlarının enflasyon sepetinde yüzde 22 civarında bir ağırlığı var. Bu durum, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önlem geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Hükümetin bu konuda yaptığı çalışmaların sürdürülebilir bir denge kurmasını ümit ediyoruz.'