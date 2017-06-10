Marble Fuarı 20 bin metrekare büyüyor

Dünya'nın en büyük iki doğaltaş ve teknolojileri fuarından biri olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 20 bin metrekare daha büyüyor. İzmir Marble Fuarı'nda üstü açık stantlarda yer alan doğaltaş makinecileri 20 bin metrekarelik yeni kapalı alanda fuara katılacak

TÜMMER Başkanı Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Konyalıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener ile bir araya gelerek 2017 yılı Marble Fuarı'nı değerlendirdi ve önümüzdeki yıllarda yapılması gerekenler üzerinde görüştü. Başkanlar, Marble 2017 Fuarı'nın sektör açısından son derece başarılı geçtiği konusunda fikir birliğine vardı. Makineciler kapalı alan istedi, Kocaoğlu 20 bin metrekare kapalı alan sözü verdi TÜMMER Başkanı Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Konyalıoğlu, doğaltaş makinecilerinin açık alanda fuara katıldıkları için yağmur ve rüzgardan olumsuz etkilendiklerini belirterek, makineciler için kapalı alan talebinde bulundular. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, doğaltaş makinecileri için 20 bin metrekare kapalı alan yapımı için İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener'e talimat verdi. Fuar fiyatları tekrar gözden geçirilsin İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda stant metrekare fiyatlarının yükseltilmesi doğaltaş ve makine sektöründe rahatsızlığa neden oldu.



TÜMMER Başkanı Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Konyalıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan, İzmir Marble Fuarı stant kira ücretlerinin geçen yıl sabitlenen döviz kurundan devam etmesini istedi. Başkanlar, 23 yıllık süreçte İzmir Marble Fuarı'nın dünyanın iki büyük fuarından biri haline geldiğini, Uzakdoğu'da Xiamen Fuarı'nın, Ortadoğu ve Avrupa'da ise Marble Fuarı'nın öne çıktığını, İzmir Marble Fuarı'nın güç kaybetmesi, zayıflaması ya da başka bir şehre taşınması için çaba gösterenler olduğunu, bu fiyat artışının bu çabaları gösterenlere yarayacağını dile getirerek fiyat artışının geri alınmasını istediler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Marble Fuarı stant kiralama ücretlerinin hem sektörü, hem de İZFAŞ'ı rahatsız etmeyecek bir noktaya gelmesi için İZFAŞ Yönetim Kurulu'na götürüp yeniden değerlendireceklerini bildirdi.



