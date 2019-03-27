MARBLE'ın sahibi İzmir

Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin m² alanda düzenlenen MARBLE İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, doğaltaş sektörünün küresel devlerini buluşturan açılış töreninde MARBLE'ın İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne çok yakıştığını belirterek, "Bu fuarın sahibi İzmir'dir. İzmir'de kalmasında da büyük fayda vardır. 15 yıldır bunun için özveriyle çalıştık" diye konuştu.

Dünyanın da merakla beklediği 25. MARBLE İzmir Fuarı, bu yıl 209'u yabancı olmak üzere toplam 1100 firmanın katılımıyla açıldı. 150 bin metrekare alana yayılan alanıyla doğaltaş sektörünün gövde gösterisi haline gelen fuara ilgi yine büyük oldu. Çeyrek asırı geride bırakan MARBLE Fuarı'nın ilk gün etkinlikleri kapsamında 5. Uluslararası Taş Kongresi'nin de açılışı yapıldı. Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarın gelişmine paralel olarak Türkiye'nin doğaltaş ihracat rakamlarının yükseldiğine dikkat çekerek, "Türkiye taşı çok önemli bir hazine. Bunun tanıtılmasında MARBLE'ın çok önemli bir katkısı var" diye konuştu.

Özveriyle çalışıyoruz

MARBLE Fuarı'nın İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne çok yakıştığını ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Fuarın İzmir'de devam etmesinde çok büyük fayda var. 15 yıldır sektör temsilcilerimizle birlikte fuarın İzmir'de kalması için ne gibi özverilerde bulunulduğunu biliyorsunuz. Hem sektör temsilcileri, hem fuarın sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ yöneticileri dilerim bundan sonra da fuarın İzmir'de kalması için çalışmaya devam ederler. Bu fuarın sahibi İzmir'dir. İzmir'de kalmasında da büyük fayda vardır."

Doğaltaşın bayramı

Kongrenin ardından 25. MARBLE İzmir'in açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Aziz Kocaoğlu burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti: "İzmir fuarcılığı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği görevin bilinci, benden önceki belediye başkanlarının emekleri ve son 15 yıldır bizim yönetimimizde ciddi bir mesafe aldı. Fuarcılığın nasıl yapılması gerektiğini dünya aleme gösterdik. Ama daha işin başındayız. Bizden bayrağı devralacak arkadaşlarımız bunu daha ileriye götürmek zorundadır. 337 bin m² alanın kamulaştırılması ve birçok girişimlerden sonra sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla Türkiye'nin en nitelikli ve büyük fuar tesisine dönüştürülen bu mekanın açılmasıyla fuarcılığımız ayrı bir boyut kazandı. Bugün 1100 civarında katılımcıyla 25. kez kapılarını açan Mermer Fuarı, 5. Mermer Kongresi ve 2. Doğaltaş Forumu'yla İ zmir'de doğaltaşın bayramı kutlanıyor."

Fuarlar özelleştirilemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentlere özgü bir değer olan fuarların özelleştirilmesine karşı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Fuarlar kongreler kentindir. Kentin değeridir. Fuarı özelleştirmek, 'falanca kişi yapsın, Ahmet Efendi yapsın, İZFAŞ zarar ediyor demek' doğru değil. Fuarlar kaderini kentle, bölgeyle bir gören insanların sahip çıkması gereken etkinlikler. Bunun herkes tarafından bu şekilde değerlendirilmesi, bilinmesi gerekir. Birçok şey özelleştirilebilir. Konuya göre, sektöre göre neyin nasıl yapılması gerektiğine karar verilir. Ama fuarlar, kongreler başkadır. Kente özeldir. O kentin yarattığı değerdir."

Kocaoğlu'nun emekleri unutulamaz

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Mevlüt Kaya, MARBLE'ın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olduğunu belirttiği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Kocaoğlu'nun fuarın bugünlere gelmesindeki emekleri saymakla bitmez. Ama sektör olarak bizler de dimdik yanında durduk. Bugün dünyanın üç büyük fuarından birini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

30 bin ton dev blok geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE İzmir Fuarı, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Fuarda, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün büyük bağlantılar yapması hedefleniyor. Ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham dev blok, yarı işlenmiş ve işlenmiş yepyeni doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemelerinin de yer aldığı MARBLE İzmir Fuarı; önemli isimleri de ağırlayacak. 5. Uluslararası Taş Kongresi, Dünya Taş Forumu, Designer Habitat Workshop ve Genç Yaratıcı Fikirler Platformu; alanında dünyada önemli işlere imza atmış kişilere ev sahipliği yapacak.