MARBLE’da geri sayım başladı

Dünyanın en büyük üç mermer fuarından biri kabul edilen ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan MARBLE–Uluslararası Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı’nda sergilenecek blokların ilk bölümü, tırlarla Fuarizmir’e geldi ve alana indirildi

Dünyanın en büyük üç mermer fuarından biri olan, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı MARBLE–Uluslararası Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı için katılımcı ve ziyaretçi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, fuarizmir’de de heyecan başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda, dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin merakla beklediği blokların ilk partisi fuarizmir’e indi.



220’si yabancı bin 143 firma katılacak



Bu yıl ki MARBLE Fuarı ile bilgi veren İZFAŞ Genel Müdürü Zeliha Gül Şener, bu yıl 24. kez düzenlenecek fuara 220'si yabancı olmak üzere bin 143 firmanın katılım sağlayacağını ifade etti. Geçen yıl 139 bin metrekare düzenlenen fuarın bu yıl 150 bin metrekareye alanda yapılacağı bilgisini veren Şener, ‘Bu yıl 24. kez kapılarının açan fuarımızda bin 143 katılımcı olacak. Bunların 220'si yabancı. Katılımcı ülke sayısı da 35'e çıktı. Çin, Hindistan, Brezilya, Afganistan ve İran milli katılım organizasyonu düzenleyecek. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinden mermer birlikleri de katılım sağlayarak sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak. Geçen yıl 50 bine yakın ziyaretçi gelen fuara, bu yıl daha fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz’ dedi.



Türkiye’nin en ağır ve en büyük fuarı



Fuara, kamyonların gelmeye başladığını söyleyen Şener, şöyle devam etti: Ayın 19’unda stantlar kurulmaya başlanacak. MARBLE’ın başladığı gün zorlu bir operasyon geçireceğiz ve 28’inde fuarı ziyaretçilere açacağız. Dünyanın en büyük blok sergi alanına sahip fuarımızda bu yıl bin 500 blok mermer sergilenecek. Bununla birlikte Türkiye'nin en ağır ve en büyük fuarı konumundayız.





İlk parti alana indirildi



400 kişilik ekiple MARBLE Fuarı’na hazır olduklarını belirten Şener, ‘Biz hazırız, Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Doğaltaş Türkiye’nin güçlü bir sektörü. Dünya doğaltaş sektörünün rezervinin yüzde 40 bizim topraklarımızda. Bizim taşlarımızın kalitesine sahip ülkelerin sayısı az. Bu fuarın İZFAŞ üzerinde yarattığı müthiş bir motivasyon var. Her yıl daha iyisini yapmalıyız motivasyonuyla çalışıyoruz’ dedi.

Şener'in konuşmasının ardından fuara gelen ilk mermer blok sergi alanına indirildi. Kapılarını 28 Mart'ta açacak fuar, 31 Mart'a kadar sürecek.





Ticari anlaşma imkanı



Başta Afyon, Denizli, Burdur, Sivas, Elazığ, Bilecik, Marmara Bölgesi ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelecek olan tonlarca ağırlıktaki bloklar, fuarın açılacağı 28 Mart tarihine kadar parti parti gelmeye devam edecek. Toplam ağırlığı 30 bin tonu bulan bloklar, 4 gün boyunca fuarizmir’de ziyaretçilerle buluşacak. ‘Oniks’ten, ‘Burdur beji’ne, ‘emprador’dan, ‘Elazığvişne’ye, ‘Kemalpaşa Beyazı’ndan, Denizli ‘traverten’e kadar ülkemizin eşsiz doğaltaş örnekleri fuar süresince sergilenecek. Toplam 7 bin metrekare alan kaplayacak olan bloklar, C Holü’nün arka bölümü, açık sergi alanı ile D Holü’nün yanında bulunan otopark alanına kadar yayılacak. Sektör profesyonelleri blokları inceleyerek ticari anlaşmalar yapma olanağına sahip olacak.





MARBLE her yıl büyüyor



1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi olan MARBLE’da bu yıl da büyük bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl 139 bin metrekarelik alanda düzenlene fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. A, B ve C Holü’nün bir bölümünde firmalar doğaltaş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü’nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak. D Holü’nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler yer alacak. Stant alanı 57 bin 51 metrekare olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya milli katılım sağlayacak. Ülkeler kendilerine has doğaltaş çeşitlerini, C Holü’nde ayrılan özel bölümde sergileyecek. Geçtiğimiz yıl bin 109 olan katılımcı sayısında da bu yıl artış yaşandı. Katılımcı sayısı, bin 143 oldu. 213 olan yabancı katılımcı sayısı 220 olurken, yerli firma sayısı ise 896’dan 923’e yükseldi. Fuar’a geçen yıl 30 ülkeden katılım olurken bu yıl sayı 34’e çıktı.