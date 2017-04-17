Mart ayında bütçe açığı 19,5 milyar TL

Bütçe açığı martta 19,5 milyar TL oldu. Ocak-mart döneminde bütçe açığı 14,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Maliye Bakanı Ağbal, ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığının yukarı yönlü görünüm ortaya koyduğunu belirtti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, mart ayı bütçe verilerini açıkladı.
Buna göre martta bütçe açığı 19,5 milyar TL oldu. Ocak-mart döneminde bütçe açığı 14,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 39,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 25 artış göstererek 58,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bütçe gelirleri ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 21,3 yükselerek 159,7 milyar lira oldu.
Ağbal, ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk üç ay sonunda bütçe açığının 8,9 milyar TL seviyesinde olduğunu belirtti.
BÜTÇE AÇIĞI NEDEN ARTTI?
Maliye Bakanı, ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığının yukarı yönlü görünüm ortaya koyduğunu kaydetti.
Ağbal, uygulanan programların önümüzdeki aylarda tedrici biçimde ortadan kalkmasıyla bütçe patikasının normal görünümüne kavuşacağını ifade etti.