Meclis kabul ederse poşetler paralı olacak!

Marketlerde poşetin parayla satılmasını da içerek atık yönetim kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sunulan teklife göre marketlerde poşetin fiyatı 25 kuruş olacak

Marketlerde poşetlerin parayla satılmasını öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sunulan teklife göre marketlerde poşetin fiyatı 25 kuruş olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı. Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 krş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Muş TBMM Başkanlığı'na sundukları bir başka teklifle de telefon, elektrik, doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan borçlarla ilgili icra takiplerinin artık sanal ortamdan yapılmasının sağlanacağını söyledi.



Son dönemde artan konkordato ilanlarıyla ilgili de teklifte üç madde bulunduğunu belirten Muş, getirilen yenilikleri şöyle aktardı: "Konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşu raporu gerekiyor. Sözkonusu firmalarla ilgili kamu yararına denetim yetkisi sınırlaması getirilecek. Ayrıca yazdıkları raporlarla ilgili lisans iptaline kadar giden sorumlulukları olacak."



Muş teklifle ayrıca ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu kılacaklarını bildirdi.