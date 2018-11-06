Memur ve emeklinin gözü bu haberde

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkacak

Memur ve emeklinin gözü bu haberde
06 Kasım 2018 Salı 10:43

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından gözler memur ve emeklilerin enflasyon farkına çevrildi.

4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Kasım ve Aralık enflasyonuna göre netleşecek.


OCAK ZAMMI YÜKSELDİ

4 aylık enflasyonun yüzde 12,26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8,76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12,76 (yüzde 4 artış + yüzde 8,76 fark) çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 532 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.

Etiketler; #memur #emekli #memur maaşı #emekli maaşı
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