Memur ve emeklinin gözü bu haberde

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkacak

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından gözler memur ve emeklilerin enflasyon farkına çevrildi.

4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Kasım ve Aralık enflasyonuna göre netleşecek.



OCAK ZAMMI YÜKSELDİ

4 aylık enflasyonun yüzde 12,26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8,76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12,76 (yüzde 4 artış + yüzde 8,76 fark) çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 532 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.