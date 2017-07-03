Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları kesinleşti

Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranları netleşti.

Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.

Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yıl başında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

Etiketler; #memur #maaş #zam #emekli zam
Önceki Haber
Şırnak'ta işçilere PKK saldırısı
Sonraki Haber
İki aile kavga etti: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.