Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Altı aylık enflasyon rakamı yüzde 9,17 oldu. İşte emekli ve memura yansıyacak zam oranı...

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı belli oldu. 1 Temmuz’dan itibaren memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı belirlendi. Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9,17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi. 6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE’deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9’a yakın zamlanmış olacak.