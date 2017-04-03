Memur ve emekliye enflasyon zammı belli oldu

Yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 4.34 çıkmasıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 1.34 puan ek zam yapılacak

Yılın ilk üç ayında enflasyon un yüzde 4.34 çıkmasıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 1.34 puan ek zam yapılacak. Emekli memura yıl başında 55 lira zam yapılmıştı enflasyon ise emekli memurun maaşından 79 lira götürdü.



ZAM ÇOKTAN ERİDİ

Enflasyonun ilk üç ayda yüzde 4,34 artmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine 1.34 puan ek zam yapılacak. TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Aldıkları zamlar yılın ilk iki ayında erimişti. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 11.29 gelerek 8.5 yılın zirvesine çıkmıştı.Hükümet yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 3 zam yaptı. Ancak mart ayında tüketici enflasyonu yüzde 4.34'e fırladı. Hükümet yüzde 3'lük zamla en düşük emekli memurun aylığına 55 lira zam yapmıştı. Enflasyon emekli memurun aylığından 79 lira götürdü. Emekli aylığı üç ayda, zamma rağmen 24 lira eridi. Memurun maaşı 28 lira, öğretmenin maaşı 31 lira ve polis memurunun maaşı da 40 lira eridi.