Memurlara müjde! 1083 lira...

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ikramiye haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Memurlara müjde! 1083 lira...
24 Eylül 2018 Pazartesi 11:09

Kamuda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikramiye (tediye) haberi geldi. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos'ta ödendi. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

Etiketler; #memur #memur ikramiye #erdoğan
Önceki Haber
Telefonla çağırıp ormanda öldürdüler!
Sonraki Haber
Köylülerden jeotermal isyanı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.