Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, yılın son toplantısında politika faizini yüzde 8 ile sabit tuttu. Piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faizini ise yüzde 12,75'e çıkardı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısında sürpriz bir karar imza attı. Merkez, sadece piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faizinde 0.5 puanlık artış yaparak yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı. Piyasa en az 1 puanlık artış bekliyordu. Merkez Bankası politika faizi yüzde 8'i ise sabit bıraktı.



MERKEZ EKİM TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?



Merkez Bankası ekim ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutmuştu. En son 26 Nisan'da geç likidite penceresini 11.75 puandan 12.25'e yükseltmişti.



ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ



Reuters'in anketinde analistler Merkez Bankası'nın TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına Geç Likidite Penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklerken, artış öngörüleri 100 baz puanda yoğunlaşıyordu. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyordu.



Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 17 katılımcı faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını beklerken, koridorun üst bandında artış tahmini bu ay beklentiler arasına girdi.Katılımcıların 17'si yüzde 7.25 seviyesindeki faiz koridorunun alt bandında ve yüzde 8 seviyesindeki politika faizinde değişim beklemiyor. Bir katılımcı ise her iki faiz oranında 50 baz puan artış öngörüyor.Ankette 18 katılımcıdan 12'si yüzde 9.25 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandında artış beklemezken, 6 katılımcının ise 25-100 baz puan arasında değişen artış beklentileri bulunuyor.



Ankette 18 katılımcıdan 17'si TCMB'nin GLP'de ağırlıklı 100 baz puan artış yapmasını bekliyor. Hali hazırda yüzde 12.25 seviyesinde bulunan GLP'de artış bekleyen 17 katılımcıdan üçü 75 baz puan, sekizi 100 baz puan, ikisi 125 baz puan, biri 150 baz puan, ikisi 175 baz puan ve biri 225 baz puan artış öngörüyor.



HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR



Haftalık repo faizi:

MB'nin ana fonlama aracı ve politika faizi. Merkez bu oranı uzun süredir kullanmıyor.



Geç Likidite Penceresi:

Piyasayı fonlama faizi. Son dönemde MB sürekli bu faizi kullanıyor.



Gecelik borç alma faizi:

MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda hiç kullanılmayan bir oran.



Gecelik borç verme faizi:

Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.