Merkez Bankası'na rağmen dolar yine yükselişte

Merkez Bankası’nın dünkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni güne hafif yükselişle başladı

Erken işlemlerde;

- dolar 4.4647 liraya,

- euro 5.2778 liraya,

- sterlin 6.0529 lira ile rekor düzeylere yaklaştı.

Merkez Bankası'nın dünkü açıklaması öncesi;

- dolar 4.5011 lira ile,

- euro 5.3251 lira ile,

- sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Dolar daha sonra 4.45- 4.46 lira, euro 5.26 - 5.27 lira ve sterlin de 6.04 - 6.05 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 0.62 artışla 102 bin 158 puandan kapandı.

Akaryakıt fiyatlarında, döviz kurları ya da uluslararası petrol fiyatlarında gelişmelere bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim yapılacak. Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ÖTV mevcut düzeyine kadar artırılarak, akaryakıt fiyatları sabit tutulmuş olacak. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.