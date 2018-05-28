Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

Merkez Bankası, politika faizi olarak 1 haftalık repo faizine geçiyor. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacak. Açıklamanın ardından dolar, 4,65'ten 4,61 seviyesine geriledi

Merkez Bankası'ndan bir süredir beklenen sadeleşme hamlesi bugün geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ve bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitleneceği belirtildi.

İŞTE MERKEZ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

AÇIKLAMADAN SONRA DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Açıklama sonrası 4.65 seviyesinin üstünde olan dolar kuru 4.61'in altına geriledi.

ŞU ANDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8

Merkez Bankası'nın resmi politika faizi şu anda yüzde 8 seviyesinde bulunurken, politika faizinin yerine kullanılan Geç Likidite Penceresi faiz oranı, geçtiğimiz hafta yapılan artırımla yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarıldı.



ÇETİNKAYA İŞARETİ VERMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetmişti.

Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.