Mermer hazır, alıcı hazır ancak ihracat yapacak konteyner yok!

Konteyner üretimindeki düşüşler nedeniyle siparişlerini alıcılara gönderemeyen doğal taş üreticileri, 2 ayda 60 milyon dolarlık sevkiyatı gerçekleştiremedi. Çinli ve Hintli alıcıların mermer siparişlerini son 2 aydır konteyner yetersizliği ve navlun fiyatlarındaki artış nedeniyle sevk edemediklerini dile getiren mermerciler, sorunun çözümü için armatörlerle bir araya geldi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık malın ocakta kaldığını belirten Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, ihracatlarını alternatif olarak başlattıkları açık gemi taşımacılığıyla sürdürdüklerini söyledi.
İhracat yapacak konteyner bulamıyoruz
Konteynır sorununun doğal taş ihracatçıları olumsuz etkilediğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 'Ürün var, alıcı var ancak taşıyacak konteyner yok. Bu da ihracatçıları etkiliyor. Pazarın bu denli olumsuz etkilenmesinin nedeniyse ithalatın azalmasının yanı sıra dünyaca ünlü konteyner firmasının iflas etmesi. Türkiye'ye konteyner gelmemesi ve yeterli konteyner bulunamaması ise fiyatları aşırı yükseltti. Bu da haliyle bizleri olumsuz etkiledi. Yeni konteyner üretiminin olmaması ise konteyner taşımacılığındaki fiyatların yükselmesine neden oldu. Çünkü arz-talep dengesi bozuldu. Bu da ihracatçıları doğrudan etkiledi. Şu anda malımızı satacak konteyner bulamıyoruz' diye konuştu.
Pazar büyüyor ama satış yapılamıyor
Bursa'da konteyner armatörleriyle Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu'nun da katıldığı toplantı gerçekleştirildiğini söyleyen Kaya, sorunun çözümü için armatörlerin taşın altına ellerini koymaları için dikkat çekildiğini ve armatörlerden yeterli konteyner getirilmesi adına söz alındığını ifade eden Kaya, şunları söyledi: Ancak bunun da bizler için maliyeti tabi ki olacak. Bu maliyetler de eskisinden daha da fazla olacak. Zaten şu anda konteyner azlığı yaşadığımız gibi bir de var olan konteynerlerin fiyatları çok yüksek. Bu da haliyle ihracat rakamlarını düşürdü ve sorun çözülmezse de düşürmeye devam edecek. Bunun dışında da dünyadaki dengelerin daha stabil hale gelmesi gerekiyor. Türkiye olarak, Çin ve Hindistan'ın yüzde 75'lik doğal taş ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle son yıllarda blok satışlarımız da çok arttı. Şu anda pazar çok canlı ancak konteyner sorunu nedeniyle satış yapamıyoruz.
Açık gemi taşımacılığı rahatlayacak
Konteyner sorununun tamamen çözülmesinin zor olduğunu ve sorun çözülene kadar açık gemi taşımacılığıyla kısmen rahatlayacaklarını söyleyen MADSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yüce, '2017 doğal taş yılı oldu. Büyüme daha çok artacağı için farklı projeler geliştirdik. Önceki hafta Bilecik'ten 10 bin ton civarında mal körfez limanına çektik. Oradan bir açık gemi ile 26 bin 500 ton gönderiyoruz. Çin'de bunun geniş bir çalışmasını başlattık. 100 bin tonluk 30 civarı Avrupa'ya hurdaya gelen gemileri, Akdeniz'den, Körfez'den İstanbul'dan, Gemlik'ten açık gemiler yapıp, malımızın en az yüzde 30-40'ını çekerek bu sıkıntıyı çözebileceğiz. Açık gemi uygulaması kısmen rahatlatacak' dedi. Hali hazırda 300 bin ton civarında mermerin ocakta sevkiyat beklediğin dikkati çeken Yüce, bu malın 60 milyon dolarlık bir iş hacmi olduğunu ve sorun çözülmezse gelecek yıllarda katlanan bir stok olacağını anlattı.