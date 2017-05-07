Metro Horeca tadım gününe yoğun ilgi

Metro Toptancı Market İzmir Mağazası İşletme Müdürü Murat Berent, 'Metro Toptancı Market olarak Türk mutfağını ve şeflerini destekliyor, profesyonellerin hayatını kolaylaştırmak, verimliliklerini arttırmak üzere proje ve çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz HORECA Günleri etkinliği ile misafirlerimizi gastronomi dünyasında yaşanan en yeni gelişmeleri ve ürünleri paylaşırken, diğer taraftan oluşturduğumuz 5 farklı konsept ile ilham veren tadım aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Şehirdeki hotel, restoran ve kafe işletmecileri ve tedarikçilerimizle birlikte keyifli bir etkinlik yaşadık' dedi.
Geleneksel hale dönüştü
Horeca günlerinin geleneksel hale getirilen bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayan Berent, 'Burada özellikle otel, restaurant, kantin gibi profesyonellere yönelik yaptığımız bir etkinliktir. Burada neler yaptığımızı baktığımızda ise özellikle bu yıl farklılaştırdığımız kebap, balık, brasserie dediğimiz gruplarımıza özel uygulamalarımız var. Konusunda uzman şeflerimiz, burada birçok farklı lezzeti, farklı ürünlerle tamamen sektörü farklılaştırarak nasıl daha iyi sunumlarla bu işi yapabiliriz diye müşterilerimizi bunu anlatıyoruz. Bu etkinlik aslında bir turne şeklinde yapılıyor. İstanbul'dan başlıyor Türkiye'de var olduğumuz illerin hemen hemen hepsinde bu etkinliğimizi yapıyoruz. İzmir, bu etkinlik kapsamında 8. yapılan mağaza. Her şehirde bir mağazada bu etkinlik yapılıyor. İstanbul'da ise biraz büyük olduğu için orada farklı oluyor. İstanbul'da, Avrupa yakasında 2 mağazada, Anadolu yakasında ise 1 mağazada yapılıyor. Bu yıl İzmir'de Gaziemir mağazamızda Horeca günlerini yapıyoruz. Dolayısıyla hem Çiğli hem de Gaziemir bu organizasyonu ev sahipliği yapıyor. Geleneksel hale getirdiğimiz için önümüzdeki yıllarda da devamını getirmek istiyoruz' dedi.