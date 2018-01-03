Milyonların beklediği haber geldi. Maaş zam oranları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, Aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından, kamu çalışanları ve emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayında alacakları enflasyon farkları ve aylık zamları da belli oldu.



Buna göre, yıllık enflasyonun yüzde 11.92'ye yükselmesi üzerine, 2.4 milyon kamu çalışanı ve 1.7 milyon kamu emeklisi Ocak'ta yüzde 1.69 enflasyon farkı alacak; SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olacak.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.



Enflasyon hedeflemesine geçtiği 2006 yılından itibaren "yüzde 5.0 enflasyon" hedefleyen Merkez Bankası 2017 yılına ilişkin enflasyon öngörüsünü, dördüncü Enflasyon Raporu'nda yüzde 8.7'den, yüzde 9.8'e yükseltmiş, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da raporun sunumunda, "Aralık ayında enflasyonda düşüş sürecinin başlamasını bekliyoruz" demişti.



