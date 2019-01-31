Mobilya sektörü yükselecek

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen İMOB Fuarı’nın ardından sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu

Mobilya sanayinin Türkiye ekonomisi için can suyu olduğunu belirten Balcı, “Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında KDV’nin %8’e düşmesinin olumlu etkilerini İMOB Fuarı’nda da görmüş olduk. Derneğimize üye 12 markamızla katıldığımız fuardaki B2B görüşmelerinden aldığımız olumlu dönüşler, ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında gelen mobilya sanayinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Fuarlarda tanıtım ayağının çok önemli olduğunu belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı “Önümüzdeki fuar döneminde dernek olarak hem Avrupa pazarına yönelik hem de Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ile Afrika ve Rusya pazarının alım heyetlerine yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyoruz” dedi. Lobi çalışmalarına da şimdiden başladıklarını ifade eden Balcı, 2019 yılı fuarlarından MOSDER üyesi tüm markalarımızla birlikte hem sektörümüzü geliştirmek adına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına vizyoner çalışmalar gerçekleştireceğiz ve sektörün 5 milyar dolarlık ihracat hedefine büyük katkı sağlayan fuarlarda yer almaya devam edeceğiz” diye ifade etti.



“İhracat rakamlarımızla büyüme çıtasını yükselteceğiz”



Mustafa Balcı, “Türkiye’de istihdam kapasitesinin en yüksek olduğu sektörlerden biri olan mobilya sektörü, yaz sezonundan beri dövizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen büyük bir sınav verdiği halde güçlenerek yoluna devam etmektedir. Mobilya markaları İMOB Fuarı’nda 1.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yaptılar, 1.5 milyar dolarlık da iş bağlantısı gerçekleştirildi. MOSDER olarak, derneğimizin tecrübe ve bilgi birikimlerinin ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. Sektörümüz, son yıllarda yaşanan bu hızlı dönüşüme ayak uydurmuştur. Ancak sürdürülebilirliğin devam etmesi için biz de dernek olarak tüm üye markalarımıza ihracatın önemini bir kez daha hatırlatarak; sınır komşularımızla ve hedeflediğimiz diğer ülkelerle geliştireceğimiz ticari ilişkilerle, Türkiye’nin dünyadaki pazar payının arttırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye sözlerini noktaladı.