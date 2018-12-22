Mobilya sektöründe işbirliği

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile Ege İhracatçı Birlikleri güçlerini birleştirdi. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere ihracatçılar burs sağlayacak, eğitim koçluğunu ise oda yapacak.

Mobilya sektöründe üretimde çalışacak ara eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümlerinde okuyan öğrencilere burs ve eğitim koçluğu projesini başlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, mobilya ihracatçısı firmalardan burs fonu oluştururken, eğitim koçluğu ve staj organizasyonu için İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile işbirliği yapacak.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan’ı ziyaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, burs sağladıkları meslek lisesi öğrencilerinin eğitim koçluğunu İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası’nın üstlenmesini istedi.

İki başkan ziyarette; Mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, Mobilya Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme, tasarım konuları başta olmak üzere sektörün gündemindeki tüm konularda ortak hareket etmek için üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları mesajı verdi.

Mobilya OSB için alanın 3 katı talep var

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası’nın katılımıyla kurulan “Mobilya Çalışma Komitesi”nde olgunlaşan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin kısa sürede vücut bulduğunu anlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Mobilya OSB için Torbalı’da belirlenen alanın 3 katı talep olduğunu, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın talep toplama sürecini başlattığını ve projenin çok iyi bir yolda ilerlediğini anlattı. Yağcı, “İthalatçılar, İzmir’e geldiğinde üretim tesislerini de görmek istiyor, yabancı alıcılar geldiğinde götürebileceğimiz örnek bir OSB için çalışıyoruz” diye konuştu.

Mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda Yaşar Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Tolga Benli ile bir proje çalışması başlatacakları bilgisini veren Yağcı, bütün projelerde İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası başta olmak üzere, sektörün sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmek istediklerini dile getirdi.

Gençleri mobilya sektörüne ısındırmak gerektiğinin altını çizen İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise; mobilya sektöründe kurumsal firmaların öncülüğünde okullarda mobilya sektörünün tanıtıldığı kariyer günleri yapılabileceğini, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyelerinin burs verdiği öğrencilerin mobilya sektöründe öne çıkan firmaları ziyaretlerini organize edebileceklerini kaydetti.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası’nın yeni ve modern bir merkez yapma hazırlığı içinde olduğunu anlatan Özkoparan, “İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) destekli hayata geçireceğimiz yeni merkezimizde atölyelerimiz olacak, kurslar düzenleyeceğiz, sektörümüzün ara eleman ihtiyacına cevap vereceğiz. Sektörün tasarım ihtiyacına cevap vermek için Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ortaklaşa Tasarım Merkezi kurmalı” şeklinde konuştu.