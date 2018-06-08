Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurumun notlarını yeni bir indirim için izlemeye aldı

Moodys'den yapılan açıklamada, “Not indirimlerinin, kurumların fonlama profilleri üzerindeki olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye’nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı” belirtildi.

Moody’s not izlemelerin, çalışma ortamının daha fazla bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine, yabancı sermayeli bankaların iştiraklerine verdiği destekteki değişimlere ve Moody’s’in 1 Haziran’da Türkiye’nin “Ba2” seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamasının ardından hükümetin destek kapasitesindeki zayıflamaya odaklanacağını belirtti.

Moody’s, Türk bankalarına yönelik Mart 2018’deki son değerlendirmeden bu yana Türkiye’deki çalışma ortamının, özellikle de piyasa fonlaması açısından kötüleştiğini söyledi.

Moody’s’den yapılan açıklamada “Bu olumsuz gelişmeler, öncelikle makroekonomik politikanın gelecekteki yönü ile ilgili belirsizliği yansıtarak, özellikle yatırımcı güveninin zedelemesiyle ortaya çıkıyor. Bankaların döviz cinsi finansman maliyeti, 10 yıllık devlet tahvil getirisinin Ocak 2018 ile Mayıs ayı sonlarında yaklaşık 300 baz puan artmasının ardından bu yıl önemli ölçüde genişledi. Ayrıca, TL aynı dönemde dolar karşısında yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti(Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 20)” denildi.

Açıklamada ayrıca “Buna ek olarak, bankaların uzun vadeli dış finansman çevirme oranı, 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında Mart ayında azaldı. Dolar kısa vadeli piyasa fonlamalarına olan yüksek bağımlılıkları nedeniyle, kısıtlı fonlama koşulları, Türk bankaları için önemli bir sorun.

Moody’s ayrıca altı Türk bankasının ihraç ettiği ipotekli tahvillerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı. Bu bankalar: Akbank , Garanti Bankası, Şekerbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ile İş Bankası.

Moody’s dün 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için izlemeye aldığını açıklamıştı.

Türkiye’nin kredi notunu Mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.



NOTU DÜŞEN BANKALAR (Moody's sıralamasıyla)

ING Bank Türkiye, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Eximbank, HSBC Türkiye, Odeabank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası.