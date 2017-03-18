Moody's Türkiye'nin notunu yine düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’ dan ‘negatif’ e düşürdü.
Moody’s’in dün gece açıklanan değerlendirmesinde kredi notu görünümünün düşürülmesi nedenleri olarak ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi, ülkenin iç ve dış mali yapısı üzerindeki baskıların artması gösterildi.
Moody's, yapısal ekonomik reformların gerçekleştirilmemesi durumunda büyümenin uzun vadede geçmişte görülen büyüme ortalamasının altında kalacağını vurguladı.
Hükümetin ekonomideki yavaşlamaya verdiği tepkinin kısa vadeli canlanmayı içerdiğini belirten Moody's değerlendirmesinde "Alınan önlemler hem makro ekonomik dengesizlikleri artırabilir hem de ekonomik büyümeyi sınırlayan temel yapısal sorunlara karşılık vermede başarısız olabilir" denildi.
Moody’s e göre 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından ortaya çıkan gergin siyasi ortamın 16 Nisan'daki anayasa referandumu sonrası hafiflemesinin öngörülmediği saptaması da yapıldı.