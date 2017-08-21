Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor!

PUİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorinin satış fiyatında gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor!

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 22 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 4.49 TL seviyesine gerileyecek.

Etiketler; #motorin #pompa
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