Motorinde 9 kuruş zam beklentisi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın ( PÜİS ) yaptığı açıklamaya göre motorin de grubunda 8 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere 9 kuruş zam bekleniyor.



EN SON NE OLMUŞTU

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir" denildi.Yeni fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da ortalama 4.60 TL'ye yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Motorin fiyatlarına en son 4 Nisan'da zam yapılmış ve fiyatlar 8 kuruş artırılmıştı. Aynı gün benzin fiyatlarına da 12 kuruş zam yapılmıştı.Otogaz fiyatları ise 3 Nisan'da 25 kuruş düşürülmüştü.