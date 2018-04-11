Motorine 17 kuruş zam geliyor!

PÜİS'ten gelen son dakika haberine göre motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş artacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.



17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litfe fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak