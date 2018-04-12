Motorine ikinci zam geliyor!

Motorine dün gelen zammın ardından yarın bir zam daha geliyor. PÜİS, motorin fiyatlarının 13 kuruş artacağını duyurdu. Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek

Motorine ikinci zam geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.

Etiketler; #izmir #motorin #zam
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