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    • Motorine yine zam geldi

    Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 7 kuruş zam yaptı

    11 Ekim 2016 Salı 17:09
    Motorine yine zam geldi
    Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,20 liradan 4,27 liraya, İstanbul'da 4,14 liradan 4,21 liraya, İzmir'de 4,18 liradan 4,25 liraya çıkacak.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

    Akaryakıt dağıtım şirketleri 5 Ekim Çarşamba günü benzine 14, motorine ise 12 kuruş zam yapmıştı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Motorin, Motorin Zam

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