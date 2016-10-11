Haber Kaynağı: AA

Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,20 liradan 4,27 liraya, İstanbul'da 4,14 liradan 4,21 liraya, İzmir'de 4,18 liradan 4,25 liraya çıkacak.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Akaryakıt dağıtım şirketleri 5 Ekim Çarşamba günü benzine 14, motorine ise 12 kuruş zam yapmıştı.