MTV zammına tepki!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) 2018'den itibaren yüzde 40 oranında zam yapılacağının açıklanması, hem araç sahiplerini hem de galericileri üzdü

MTV'ye 2018'den itibaren yüzde 40 oranında zam yapılacağının açıklanması, otomobil sahipleri kadar galericileri de düşündürdü. Manisa'da Galericiler Sitesi esnafı, otomobil satışlarının durma noktasına geldiğini belirterek, yüzde 40'lık MTV zammı ile birlikte satışların bıçak gibi kesileceğini savundu.



'DÜŞÜK MODEL ARAÇLAR RAĞBET GÖRÜR'



Zamla birlikte daha düşük model araçların rağbet göreceğini dile getiren galerici Fırat Güleç, "Bit pazarına nur yağar" yorumu yaptı. Esnaf Güleç, "Bu zam yılbaşından sonra bizleri etkiler. Piyasa şu an çok durgun. İşler durma noktasında. Yılbaşından sonra iyice yavaşlayacağını düşünüyorum. 1600 cc'den yukarı olan araçların satışı çok çok düşer. 1600 cc ve aşağısı daha çok rağbet görür. Yeni zamla bit pazarına nur yağar. Eski modellere rağbet daha çok olacak. Gelen zamlar lüks araçları daha çok etkileyecek ve düşük model araçlar cazip gelecek" dedi. 1992 model bir aracın yıllık vergisinin 160 lira olduğunu, yılbaşından sonra 210-220 olacağını belirten Güleç, ikinci el, 2010 ve daha aşağı model araçlarda satış oranının daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.



'FİYATLARA ZAM OLARAK YANSIR'



Galerici Hamza Gemici de durgun olan piyasada hareketliliğin zamla birlikte daha da azalacağını dile getirdi. Gemici, "Yüzde 40'lık zam satışları etkileyecektir. Yüksek model araç alımından kaçış olur diye düşünüyorum. Ama 2014 yılında yine bir zam olmuştu. Bugün 13-14 bin liralık araç aşağı yukarı 17-18 bin lira olacak. Düşük model araçlara rağbet artınca onların da fiyatları yükselecek. Alım gücü iyice daralacak. Bu artış ikinci el araçlara zam olarak yansıyacak" dedi.



Diğer bir galerici esnafı İbrahim Bilge de, zamanla ikinci el araç sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu artış araç sahiplerini filtrelemeye yöneltecek. 0-5 yaş grubundaki araçlar MTV artışından dolayı daha az tercih edilecek. İkinci ele rağbet olacağını düşünüyorum. 1000, 1200, 1300 motor araçlar daha çok rağbet görür. Satışlar yüzde 40 oranında düşecektir. Zamanla kullanıcı buna alışacaktır" diye konuştu.