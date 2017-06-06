Nedir? Nasıldır? Dünden Bugüne Bitcoin Para

Bitcoin para 2009 yılında ortaya çıktığında haliyle çok az insan Bitcoin para biriminden haberdardı ve o zamanlarda kullanmaya başlayanların şimdikilere göre daha şanslı olduğunu söylesem haksız sayılmam herhalde.

2009 yılında ortaya çıktığında haliyle çok az insannden haberdardı ve o zamanlarda kullanmaya başlayanların şimdikilere göre daha şanslı olduğunu söylesem haksız sayılmam herhalde. Çünkü Bitcoin haberleri ile Bitcoin para elde etmek ilk zamanlarda şimdikinden çok daha kolaydı ve madenciler bu yolla şimdiye nazaran daha rahat bir şekilde Bitcoin bulup buldukları paraları kullanıp piyasaya kazandırdılar. İlk kullananlar aslında bu proje deneysel olarak başlatıldığı için risk almayı göze alan insanlar oldu ve bu riskin karşılığında kazançlı çıktılar. Ben de o zamanlarda Bitcoinden haberdar olup madencilik yapmayı gerçekten isterdim, eğlenceli bir şeye benziyor. Şimdide deneyebilirim tabi ki ama araştırmalarımdan sonra şimdiki cazibesini yitirmiş olduğu için pek ilgimi çekmedi. İlgilenen arkadaşlar varsa hala madencilik olayını tecrübe edebilirler. Şimdi madencilik yöntemini kullanarak ev ortamında kullanılan bilgisayarlarla Bitcoinleri ara ki bulasın. Ben ilk zamanlarında haberimizin olmayışından ver yansın ederken Bitcoin gelişip bugünlere kadar geldi ve hayatın her alanında kullanılmak üzere gelişmeye de devam ediyor. Bitcoin paranın en sevdiğim yanlarından biri bir merkeze bağlı olmayışı yani kontrol edilemeyişi olmuştur. Bitcoinin değerini insanlar kendi arz ve taleplerine göre değerlendiriyor ve kullanıyorlar, şeffaf ve tarafsız. Gelecekte Bitcoin geliştiricileri neler planlıyor bilmiyorum ama Bitcoinin geleceğini izlemek gerçekten heyecan verici bir deneyim olacak gibi. Büyüyor gelişiyor diyorlar evet ama baktığımız zaman şuan hala Bitcoinden haberdar olan ve Bitcoini kullanan firma ve insanların sayısı tatmin edici sayılmaz. Benimde yeni öğrendiğim bir şey olduğunu düşünürsek geleceği nasıl olur, değeri düşer mi yoksa çok mu değerlenecek bunları tahmin etmek benim için mümkün olmadığı gibi pek kimsenin de tatmin edici bir tahminde bulunmasını beklemiyorum. Dijital bir para birimi olduğu için ve hala deneme aşamasında olduğu için insanların aklına kullanmadan önce birçok soru işareti geliyor haklı olarak edindiğim bilgiler doğrultusunda bunlardan bazılarını giderelim.

Bitcoin nasıl alınır?



Hükümetler tarafından Bitcoine yasal değildir denmemiştir fakat bazı hükümetlerin yabancı para birimlerine karşı katı duruşlu olmalarından kaynaklanan ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Bu katı duruşta sadece Bitcoine karşı değildir zaten bu yüzden endişe edilecek bir şey yoktur. İllegal yani yasal olmayan işlemlerde de kullanılabilir mi diye soracak olursanız tabi ki kullanılır. Bitcoin bir para birimi olduğuna göre yasal ya da değil parayla yapılan bütün işlemlerde kullanılabilir.



Bitcoin borsası ile Para Kazanma: Bitcoin para kazanmak için en temiz yol madencilikti fakat bu yöntemin önü Bitcoinden haberi olan birçok insanla birlikte kapandı denebilir. Bazı yöntemler hala var tabi ki bunlardan bazılarından bahsedecek olursak ilk olarak kendi para biriminizi kullanarak Bitcoin cüzdanınıza para ekleyip cüzdanınızdaki Bitcoinlerle borsaya girebilirsiniz veya Bitcoin ödemesi ile çalışan kumar sitelerinde oyunlar oynayarak paranızı katlayabilirsiniz. Bunlar cazip gelmediyse daha az ama risksiz yöntemler olan Bitcoin havuzları ve Bitcoin musluklarını deneyebilirsiniz. Bitcoin havuzları 3. Parti sistemlerdir. Madenciler sisteme katılarak cihazlarını havuzlara yönlendirirler ve bütün cihazların gücü birleşince bitcoin bulma olasılığı artan bir havuz oluşur. Havuzdan çıkan Bitcoinler kullanıcıların cihazlarının güçlerine bağlı olarak üyelere bölüştürülür. Bitcoin musluklarında ise musluk sitelerini ziyaret edersiniz ve cüzdan adresinizi istenilen yere bıraktıktan sonra captcha engellerini aştıktan sonra musluk size vereceğini vadettiği miktarı cüzdanınıza aktarır. Bunlar genellikle küçük miktarlardır. Musluk sahibinin Bitcoin dağıtmasındaki amacı musluk sitesine koyduğu reklamlardan gelir elde etmektir. Musluğa koyduğu miktardan fazlasını reklamlardan elde ederse karlı çıkmış olur. Sizde bir şey kaybetmezsiniz tabi iki tarafta memnun kalır(sitenin güvenilirliğine göre)



Bitcoin Para Transfer İşlemleri: Öncelikle Bitcoin sitesinden bir cüzdan indirmeniz gerekmektedir. Masaüstü, çevrimiçi ve akıllı telefon cüzdanları olmak üzere üç çeşit cüzdan vardır dilediğinizi indirip kullanabilirsiniz. İndirdiğiniz cüzdanınızı kullanmadan önce şifrelemeniz gerekmektedir aksi takdirde cüzdanınızdaki paralar kullanılamaz hale gelir ve geri dönüşü olmaz. İlk cüzdan ve adresinizi edindikten sonra istediğiniz kadar adres üretebilirsiniz.Cüzdanlarınız için verilen adresler Bitcoin para gönderme, Bitcoin para çekme, Bitcoin para yükleme gibi işlemlerinizde kullanmanız gereken satırlardır. Birde transfer ücreti konusu var. Transfer ücretleri vermeniz zorunlu değildir. Fakat işleminizin sıkıntısız ve hızlı olmasını istiyorsanız cüzi bir miktar ücretle işleminizin rahatlıkla gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.