Nisan ayının zam şampiyonu domates oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, domatesteki fiyat artışını yüzde 29,33 ile patates, yüzde 21,21 ile tek parça elbise izledi.



Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,18 ile portakal, yüzde 19,97 ile kadın gömleği, yüzde 19,71 ile kadın ceketi, yüzde 17,33 ile muz, yüzde 16,52 ile erkek ceketi, yüzde 14,53 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,20 ile etek, yüzde 13,56 ile erkek takım elbisesi, yüzde 13,34 ile kadın ayakkabısı dikkati çekti.



En çok patlıcan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 46,66 ile salatalık, yüzde 42,31 ile taze fasulye, yüzde 41,34 ile kabak, yüzde 37,79 ile sivri biber, yüzde 13,58 ile yumurta, yüzde 8,29 ile kasko ve zorunlu trafik sigortası, yüzde 7,9 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4,28 ile tüp gaz izledi.TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:Madde Değişim (Yüzde)Domates 61,03Patates 29,33Elbise (tek parça) 21,21Portakal 20,18Gömlek (kadın için) 19,97Ceket (kadın için) 19,71Muz 17,33Ceket (erkek için) 16,52Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 14,53Etek 14,20Takım elbise (erkek için) 13,56Ayakkabı (kadın için) 13,34Pantolon (çocuk için) 12,45Limon 10,03Makyaj malzemeleri 8,35Kahve 7,29Havuç 6,58Sabun 5,96Koyun eti 5,54Tavuk eti 5,07Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:Madde Değişim (Yüzde)Televizyon -0,46Tuvalet kağıdı -0,53Mendil -0,60Bebek bezi -0,62Kesme şeker -0,81Tahin helvası -1,00Yoğurt -1,10Ayran -1,15Yatak örtüsü -1,48Fındık içi -2,15Bulaşık bezleri -3,86Tüp gaz -4,28LPG dolum ücreti -7,90Kasko ve zorunlu trafik sigortası -8,29Yumurta -13,58Sivri biber -37,79Kabak -41,34Taze fasulye -42,31Salatalık -46,66Patlıcan -47,99