Ödemeyenler dikkat! MTV için son gün yarın

MTV ilk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden duyurulan 2017 MTV 1. taksit ödeme tarihi için son gün 31 Ocak olarak belirlendi

Ocak ayı ile birlikte motorlu taşıtı olan vatandaşlarımız internetten MTV sorgulamaya başladı. Araç sahipleri bir yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gerekiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme günü 31 Ocak itibariyle sona eriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017 yılında yüzde 3,83 oranında zamlandı.



Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler gibi araç türleri, MTV ödemelerinden sorumlu tutuluyor, ödemeler araç türüne göre farklılık gösteriyor.



MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?



MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Resmi sayfada yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" sekmesine; Araç Tipi, Araç Yaşı, Motor Silindir Hacmi bilgilerini eksiksiz bir şekilde giren sürücüler, işlemin sonunda yıllık tutarı ve taksit tutarını öğrenebiliyor.



İşte ocak ayında ödenmesi gereken MTV'nin araçlara göre dağılımı



OTOMOBİLLER



1300 CC ve altındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL



1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



MOTOSİKLETLER



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL



4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



651-1200 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL



OTOBÜS



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 585 TL



46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 1.306 TL



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?



Bir çok vatandaş MTV olarak kaç TL ücret ödeyeceğini merak ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemlerini buradan takip edin. En belirleyici husus aracın türü olmaktadır. Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır gibi araç tiplerine çeşitli oranlar uygulanır. Bu şekilde farklı tip araçlardan farklı miktarda vergi alınır. Bunun yanında otomail ve motosiklette, aracın yaşı ve silindir hacmine göre de ödenecek miktar değişmektedir. Otobüslerde ise yine aracın yaşı ile oturma kapasitesine bakılır. Kamyonlarda aracın yaşı ile taşıyabileceği zamami yüke de bakılır. Ödenecek olan MTV öncelikle, aracın cinsine göre kanunda belirtilen tarifelere göre belirlenmektedir. Örneğin aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre belirlenmiş olan kanunda belirli tarifeler bulunmaktadır. Vergi dairesine gidildiğinde, aracın yaşına ve silindir hacmine göre bu tarifelerde belirtilen oranlarda belirlenmiş olan vergi tutarı sistemde karşımıza çıkmaktadır. Kamyon ve kamyonet ile otobüslerde ise aracın yaşının yanında azami toplam ağırlığına da bakılmak suretiyle motorlu taşıtlar vergisi hesaplanmaktadır.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada vatandaşlara kolay ödeme yolları anlatıldı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mobil uygulaması kullanarak, GİB'in internet sitesinde "İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar" bölümüne 02:00- 22:00 arasında giriş yapı kredi kartı ya da bazı bankaların debit kartı ile, internet bankacılığı üzerinden veya banka şubelerinden, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsil edebilen Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden yapılabiliyor. (Hürriyet)