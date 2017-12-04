Online alışverişi sevdik!

Hopi verilerine göre, 2017'nin Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre online alışverişte yüzde 44 artış yaşandı

Türkiye genelinde 5,2 milyon üyesi olan Hopi, Ocak-Ekim 2017'deki online alışveriş istatistiklerini açıkladı. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen online alışveriş rakamlarıyla karşılaştırmalara da yer verildi.



Hopi verilerine göre, 2017’de yapılan online alışverişler geçen yıla kıyasla yüzde 44 arttı.



2017 yılında en fazla online alışveriş yapan yaş grubu 26-35 yaş aralığındakiler oldu. Online'da en fazla tercih edilen ürün olan tişört, en çok bu yaş grubu tarafından satın alındı. Pantolon ise bu gruptaki kadınların en çok tercih ettiği ürün oldu.



İstanbul, 55 yaş üstünün en çok alışveriş yaptığı il olarak dikkati çekti. İl bazında toplam alışveriş oranına göre en fazla alışveriş yapan yaş grubu geçen yıl 36-45 yaş arasındaki Ağrılılar olurken, bu yıl bu kategorinin lideri 26-35 yaş arasındaki Bitlisliler oldu.





Online alışveriş yazdan kışa kaydı





Geçen yıla göre online alışveriş alışkanlıklarında mevsimsel bazda ciddi değişiklikler yaşandı. 2016'da en çok online alışveriş haziran ayında gerçekleşirken, 2017'de en çok online alışveriş ocakta oldu. Bu yılın ocak ayında yapılan işlem adedi 2016'ya göre yaklaşık 2 kat arttı.



Geçen yıl kadınlar ve erkekler aynı miktarda online alışveriş yaptı. 2017’de ise kadınların erkeklerden yüzde 6 daha fazla alışveriş yapması kadınların online alışverişi sevdiğini gösterdi.



Online alışveriş miktarı artan kadınların alışveriş saatlerinde değişiklikler yaşandı. 2016’da kadınlar online alışveriş için en çok 10.00-11.00 saatleri arasını tercih ederken, 2017’de en çok tercih edilen saat 22.00 oldu. 46-55 yaş aralığındaki kadınlar ise online alışveriş için sabah saatlerini tercih etmeye devam etti. Erkek ve kadınlarda en çok alışveriş yapan yaş grubu ise 26-35 oldu.



Online’da yapılan ayakkabı alışverişleri mağazalarda yapılan (offline) ayakkabı alışverişlerinden yüzde 21 daha fazla oldu. Online’da kazak alışverişleri de offline alışverişlere göre yüzde 2 daha fazla gerçekleşti. Online’a göre offline’da yüzde 2-3 farkla daha fazla satılan ürünler ise tişört, pantolon ve gömlek oldu.





En çok üst giyim ve uzun kollu aldık





Online alışverişlerde üst giyim alt giyime göre yüzde 78 daha fazla satın alındı. Tüm üst giyim alışverişlerinde yüzde 40 ile en çok uzun kollu ürünler tercih edilirken, uzun kollu ürünleri yüzde 21 ile kısa kollu, yüzde 8 ile kolsuz, yüzde 2 ile truvakar kollu, yüzde 1 ile askılı ürünler takip etti. Tüketiciler, sabah saatlerinde en çok tişört, pantolon ve bluz alırken, akşam saatlerinde gömlek ve elbiseyi tercih etti.



Sabaha karşı en çok alışveriş yapan iller Adana ve İzmir oldu. Tüm Türkiye istatistiklerine göre, en yoğun alışverişin gerçekleştiği akşam geç saatlerde en çok online alışveriş yapan iller Diyarbakır ve Hatay olarak dikkati çekerken, geçen yıl akşam saatlerinde en çok alışveriş yapan il olan Adana, 2017’de yerini Kayseri’ye bıraktı. 2016’da gece yarısından sonra yapılan alışverişlerde şampiyon olan Trabzonlular da yerini Adanalılara devretti.