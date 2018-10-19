Online Alışverişin En Güvenilir Yolu: Sanal Kartlar

İnternet alışverişleri teknolojinin gelişmesiyle insan hayatının merkezine girmiş durumda. Teknoloji çağıyla hıza olan ilgi daha da arttı. Evde otururken ya da iş yerinde çalışırken alışveriş yapma duygusunu insanlar oldukça benimsediler. Fakat birçok insan kredi kartı bilgilerini vermemek için online alışveriş yapmaktan da vazgeçiyor. Bu noktada devreye sanal kartlar giriyor. Sanal kartlar kredi kartlarının yerine kullanılan online ödeme yöntemleridir

İnternet alışverişleri teknolojinin gelişmesiyle insan hayatının merkezine girmiş durumda. Teknoloji çağıyla hıza olan ilgi daha da arttı. Evde otururken ya da iş yerinde çalışırken alışveriş yapma duygusunu insanlar oldukça benimsediler. Fakat birçok insan kredi kartı bilgilerini vermemek için online alışveriş yapmaktan da vazgeçiyor. Bu noktada devreye sanal kartlar giriyor. Sanal kartlar kredi kartlarının yerine kullanılan online ödeme yöntemleridir.





Online ödeme yönteminin en kolay şekli olan sanal kartlar, Avrupa’da ve ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sanal kartların fiziki bir formu yoktur. Sanal kartların en büyük özelliği limitini tüketicinin belirliyor olmasıdır. Fiziki bir formu olmamasından dolayı sanal kartların üçüncü şahısların eline geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle kart bilgileriniz kullanılarak başka kişiler tarafından adınıza işlem yapılamaz.

Teknoloji ve internet geliştikçe, güvenlik yöntemleri de gelişti. Bu nedenle internet alışverişleri daha önce olduğundan çok daha güvenli bir hal aldı. Fakat yine de kullanıcılar güvenilirliğinden emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmak istemeyebilirler. Ya da kredi kartı bilgilerini internet sitelerinden paylaşma fikri hoşlarına gitmeyebilir. Bu gibi durumlarda sanal kart kullanarak ödeme yapmak oldukça ideal bir yöntemdir. Sanal kartl arı kredi kartlarından ayıran en büyük fark, fiziki varlığı olmadığı için online alışverişler haricinde kullanılamıyor olmalarıdır. Fiziki bir varlığı olmadığı için, alışveriş esnasında sanal kart numarası olarak verilen pin kodu kullanılır.

Sanal Kartın Avantajları Nelerdir?

Sanal kartı hangi limit ile satın alacağınızın tercihi tamamen size aittir.

Fiziki bir özelliği olmadığı için tamamen güvenlidir.

Tek kullanımlıktırlar. Bu nedenle kullanımdan sonra kart pini kaybolsa dahi kartın herhangi bir geçerliliği olmadığı için alışveriş yapılamaz.

Eğer alışveriş tamamlandıktan sonra sanal kart içerisinde bakiye kalmış ise, kart bozdurma işlemi ile kart içerisinde kalan bakiye nakite çevrilebilir.

Sanal Kart Güvenli Midir?

Sanal kart, online alışveriş yaparken kullanabileceğiniz en güvenilir ürünlerden biridir. Çünkü sanal kartın limitini satın alırken siz belirliyor ve limiti kadar kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla kart bilgilerinizin çalınması gibi bir durum yoktur. Sanal kartlar her zaman için kredi kartı kullanımından daha risksizdir.