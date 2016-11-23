Otelciye de yeşil pasaport verilecek

Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın açıkladığı turizm sektöründe çalışan ve belirli rakamın üzerinde ülkemize gelir sağlayan turizm yatırımcılarına, otelcilere yeşil pasaport verilmesi yönündeki çalışma içerisinde olduklarını duyurması otelciler tarafından memnuniyetle karşılandı

Aykut Polatlı-



Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, konuyla ilgili bakanlığın uzun dönemden beridir bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek otelcilere yeşil pasaport verilmesinin kendilerini memnun edeceklerini belirtti, 'Bu konu daha önceden de gündeme gelmişti. Yeşil pasaport, acentacılara verilirken otelcilere verilmemesi bizi üzüyordu. Biz de ülkeye döviz kazandırıyoruz, biz de turist getirtiyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Devamlı yurtdışı fuarlarına katılıyoruz. O yüzden böyle bir kolaylığın sağlanması bizi mutlu eder' dedi.



Bu konuda olduğu gibi her konunun suiistimale açık olduğunu da söyleyen Öncel ama çalışan, turist getiren ve yaptığı çalışmalarla ülkeye döviz getirenlerin ayırt edilebileceğini söyledi, 'Her konuda olduğu gibi bunda da suiistimaller olabilir ama bu konuda döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan, belgeleyen turizmcilere zaten ayırt edebilme şansı var. O yüzden bunun çok yanlış bir yola itileceğini sanmıyorum' ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Nabi Avcı 'nın açıkladığı turizm sektöründe çalışan ve belirli rakamın üzerinde ülkemize gelir sağlayan turizm yatırımcılarına, otelcilere yeşil pasaport verilmesi yönündeki çalışma içerisinde olduklarını duyurması otelciler tarafından memnuniyetle karşılandı. ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel, 'Yeşil pasaport, acentacılara verilirken otelcilere verilmemesi bizi üzüyordu. Biz de ülkeye döviz kazandırıyoruz, biz de turist getirtiyoruz. O yüzden böyle bir kolaylığın sağlanması bizi mutlu eder' dedi.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, konuyla ilgili bakanlığın uzun dönemden beridir bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek otelcilere yeşil pasaport verilmesinin kendilerini memnun edeceklerini belirtti, 'Bu konu daha önceden de gündeme gelmişti. Yeşil pasaport, acentacılara verilirken otelcilere verilmemesi bizi üzüyordu. Biz de ülkeye döviz kazandırıyoruz, biz de turist getirtiyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Devamlı yurtdışı fuarlarına katılıyoruz. O yüzden böyle bir kolaylığın sağlanması bizi mutlu eder' dedi.Bu konuda olduğu gibi her konunun suiistimale açık olduğunu da söyleyen Öncel ama çalışan, turist getiren ve yaptığı çalışmalarla ülkeye döviz getirenlerin ayırt edilebileceğini söyledi, 'Her konuda olduğu gibi bunda da suiistimaller olabilir ama bu konuda döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan, belgeleyen turizmcilere zaten ayırt edebilme şansı var. O yüzden bunun çok yanlış bir yola itileceğini sanmıyorum' ifadelerini kullandı.