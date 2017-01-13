Otogazdan sonra benzin ve motorine de zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Otogaza da dün zam gelmişti

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor.



FUEL-OİL VE OTOGAZ DA ZAMLANMIŞTI



PÜİS bugün siyah ürünlerin (Kalyak, Hafif fuel-oil, ağır fuel-oil) fiyatlarında ortalama 3 kuruş ve otogazın fiyatlarında 4-5 kuruş zam geleceğini duyurmuştu.



İKİ GÜN ÖNCE DE ZAM GELMİŞTİ



Benzin fiyatlarına da iki gün önce 11 Ocak 2017 itibariyle 7 kuruş zam gelmişti. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.