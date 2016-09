Citroen'de 20 bin liraya varan indirim

Fiat'ta 20 aya kadar sıfır faiz ve nakit alım indirimi

Ford'da 24 ay sıfır faiz ve peşin alım indirimi

Peugeot'da 5 bin 500 liraya varan indirim

Renault'da "Şimdi al 2017'de öde" ve takas indirimi

Toyota'da "Şimdi alın 2017'de ödeyin" ve 6 bin liraya varan indirim

Volkswagen'de yüzde 10'a varan indirim

Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan eylül kampanyalarında, dikkati çekici oranlardaki fiyat indirimlerinin yanı sıra 2 yılı bulan "sıfır faiz"li krediler ve ödemeleri 2017'ye öteleyen fırsatlar öne çıktı.AA muhabirinin, Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların kampanyalarından derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos dönemindeki daralmanın ardından, eylül ayında firmaların kıyasıya rekabeti, birbirinden cazip kampanyalara yansıdı.Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan eylül kampanyalarında "20 bin liraya varan indirim", "24 aya varan sıfır faiz", "Düz vites fiyatına otomatik vites", "48 aya kadar yılda 1 hasatta ödeme", "3 bin liraya varan takas indirimi", "4 yıla varan vade", "Şimdi al 2017'de öde", "Yüzde 10'a varan indirim" gibi fırsatlar yer alıyor.Citroen, C1, C3, C4 Cactus, C4 (1.6 HDi Easy hariç), C4 Picasso ve Grand C4 Picasso modellerinde 30 bin liraya 20 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.C-Elysee (1.6 HDi Attraction hariç), Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modelleri 30 bin liraya 20 ay yüzde 0,89 faizle; Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modelleri ise 40 bin liraya 20 ay yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla satılıyor.Ayrıca, C4 Picasso modelinde, anahtar teslimde 15 bin liralık indirime ek olarak, 30 bin liraya 20 ay sıfır faizli kredi kullanmak istemeyenler için 5 bin liralık ek indirim seçeneği de sağlanıyor. Böylece C4 Picasso modelindeki toplam indirimler 20 bin lirayı bulabiliyor.Fiat, eylül kampanyasında Egea Sedan ve Linea modelleri için 20 bin liraya 20 ay vade ile sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Diğer tüm binek araçlara ise yüzde 1,09 sabit faizli kredi avantajı sağlanıyor.Eylül ayına özel 3 bin lira tutarındaki "Düz Vites Fiyatına Otomatik Vites Kampanyası" ile 500L ve 500L Living'i, 6 bin lira değerindeki "Fiat 500 Fiyatına Fiat 500C Kampanyası" ile Fiat 500 Cabrio'yu satışa sunan firma, Egea Sedan'ı 51 bin 900, Panda'yı 42 bin 900, 500'ü 51 bin 900, Linea'yı 46 bin 400, 500X'i 67 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.Ticari araçları Doblo ve Fiorino'yu 30 bin liraya 15 ay vadeli sıfır faizli veya 24 bin liraya 20 ay vadeli sıfır faiz, Ducato ve Fullback'i 50 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli veya 36 bin liraya 18 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı ile satışa sunan Fiat, Pratico'da 3 bin 500 lira nakit alım indirimi ve 30 bin lira 30 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı tanıyor.Fiat, Fiorino'yu 38 bin 630, Yeni Doblo'yu 44 bin 810, Pratico'yu 46 bin 900, Ducato Van'ı 63 bin 700 ve yeni pick-up modeli Fullback'i ise 80 bin 900 liradan başlayan fiyatlara satıyor.Eylül ayı boyunca, ticari aracını yenilemek isteyen "10 Numara Fiat" üyelerine özel 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak 500 lira servis desteği hediye eden firma, çiftçi müşterilerine ise "48 Aya Kadar Yılda 1 Hasatta Ödemeli" kredi kampanyası uyguluyor."Her Şey Dahil Finans Paketi" ile FKasko alınması durumunda Focus, Fiesta, Mondeo ve C-Max modellerinde "Titanium", Kuga modelinde ise "Titanium & Selective" donanım seviyeleri için 24 bin lira, 20 ay ve sıfır faizli kredi imkanı sunan Ford, diğer binek araç modellerinde ise 24 bin lira, 20 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor."Mavi Plan" kampanyası ile C-Max'a 899 lira, Mondeo'ya bin 299 lira aylık taksitlerle sahip olma imkanı da sağlayan firma, Titanium ve Selective serilerinde Mondeo'da yüzde 2, Focus, C-Max ve Kuga'da yüzde 3 peşin alım indirimi uyguluyor.Ford, araçlarını değiştirmeyi planlayan taksi sahiplerine yönelik de eylül ayı sonuna kadar sürecek bir kampanya devreye aldı. Tourneo Courier Journey ve Tourneo Connect modellerinde, 3 yıl sınırsız kilometre garantisinin yanı sıra dosya masrafsız 18 bin lira, 18 ay ve sıfır faiz ödeme avantajı veya KDV dahil 2 bin lira servis çeki ile bakım ve arıza onarımlarında yüzde 10 yetkili servis indirimi sağlanıyor.Ford Connect ve Transit minibüs modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" ile FKasko alan Ford müşterileri 28 bin lira, 24 ay ve sıfır faiz kampanyasından faydalanırken, Transit koltuksuz minibüs modeli hariç diğer tüm ticari modellere de 24 bin lira, 20 ay ve sıfır faiz kampanyasıyla sahip olabiliyor.Peugeot, 208'de 20 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı sunarken, 308'in tüm versiyonlarında geçerli 3 bin liraya kadar kampanya indirimine ek olarak 30 bin lira 20 ay sıfır faizli kredi seçeneği getiriyor.BlueHDi EAT6 tam otomatik dizel şanzımanının da sunulduğu Peugeot 508 Active ve Allure versiyonlarında geçerli 5 bin 500 liraya kadar kampanya indirimine ek olarak 40 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanını müşterileriyle buluşturan firma, 301 Allure HDi versiyonunda, 5 bin liralık kampanya indirimine ek olarak 15 bin lira 15 ay sıfır faizli kredi sağlıyor.Bipper Tepee'de 15 ay vade ile 15 bin lira kredi, Partner Tepee'de 20 ay vade ile 30 bin lira kredi ve Boxer'da 12 ay vade ile 50 bin lira kredi sıfır faizle kredi kullandırılıyor.Talisman ve Yeni Megane HB modellerinin perakende satın alımlarında kullanılacak krediler için 2 farklı finansman seçeneği sunan Renault, dileyen maksimum 75 bin lira kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile yüzde 0,99 faiz oranından faydalanarak kredi taksitlerinin ilk ödemelerini Ocak 2017'ye erteleyebilirken, dileyenler ise kredi taksit ödemelerine hemen başlayarak maksimum 24 bin liraya kadar 24 ay için Maxxi Koruma ve/veya Maxxi Değer ile sıfır faiz fırsatından yararlanabiliyor.Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 75 bin lira kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma ve/veya Maxxi Değer ile yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca tüm marka ve modelden aracını takasa vererek yerine yeni bir Talisman ya da Yeni Megane HB satın almayı tercih edenlere 3 bin lira takas indirimi sağlayan firma, vergi levhası sahiplerine bu modellerde araç fatura bedelinin yüzde 100'üne kadar finansman imkanı tanıyor.Firma, tüm model yıllarındaki Kadjar ve Captur'larda maksimum 48 bin lira 48 aya kadar kullanılan kredilerde Maxxi Koruma ve/veya Maxxi Değer ile yüzde 1,09 faiz oranı sunuyor.Renault, tüm model yıllarındaki Kangoo Multix ve Kangoo Express modellerinde maksimum 24 bin lira ve 18 ay, Trafic Panelvan ve Master'larda maksimum 30 bin lira ve 24 ay, Trafic Multix ve Passenger'lerde maksimum 20 bin lira ve 20 aya kadar sıfır faizli kredi imkanından yararlandırıyor.Eylül ayı finansman kampanyalarından yararlanmadan yapılan satın alımlarda, Kadjar, Captur, Master ve Trafic’lerde 2 bin, Kangoo Multix ve Kangoo Express’lerde ise bin 500 lira nakit alım indirimi uygulanıyor.Kampanya kapsamında eylül ayında Clio HB 49 bin 350, Captur 62 bin 800, Kadjar 79 bin 900, Fluence 75 bin 950, Yeni Megane HB 69 bin 800 ve Talisman 109 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Toyota, Yaris Hybrid'de 6 bin lira indirim veya 24 bin lira 18 ay sıfır faizli kredi fırsatı, Hilux Hi-Cruiser'de ise 5 bin lira indirim veya 25 bin lira 20 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.Ayrıca, 3 bin liraya varan indirimle satışa sunulan "Yaris 1.33" için 17 bin lira ve Hilux 4x2 modelinde 24 bin liralık 12 ay vadeli kredi kullanımında sıfır faiz uygulaması devam ediyor.Eylülde,Toyota'nın diğer modellerinde 6 bin liraya varan indirimlerin yanı sıra taksitler de 6 ay ertelenebiliyor. Yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın eylül kampanyasından yararlananlar, isterlerse ödemelerine Mart 2017'de başlayabiliyor. Markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için takas imkanı da sağlanıyor.Firma, ZUBİZU mobil uygulamasının üyelerine Yeni Tiguan modeli hariç, tüm 2016 model araçlarda yüzde 3-10 indirim uyguluyor.