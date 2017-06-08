Otomotiv yan sanayii teşviklerle hareketlendi

Otomotiv yan sanayide ilk 4 ayda 1,5 milyar liralık yatırım projesi başlatıldı. Nisan ayında 27 proje teşvik aldı.EGOD Başkanı Mustafa İduğ, 'Otomotiv sektörünün ihracata rakamlarında büyüme var. Bu çok önemli. Bu nedenle de hükümet olması gereken teşvikleri yan sanayiye yani yedek parça fabrikalarına Ar-Ge çalışmalarını arttıran firmaları destekliyor' dedi

Ali Budak- Nisan ayında

Teşvikte büyük pay yabancılara

Bu yılın ilk 4 ayında teşvik belgesi alan 27 projeden 13'ü ya tamamen yabancı veya yabancı ortaklı şirketlerin yatırımı. Kalan 14'ü yerli yan sanayi şirketlerine ait. 708 milyon liralık yatırımın 559 milyon liralık kısmını yabancı sermayeli şirketlerin projeleri oluşturuyor. Bu da yatırım projelerinin yüzde 79'unun yabancılardan geldiğini gösteriyor.

2017 rakamları çok iyi gidiyor

Otomotiv sektörünün ihracat rakamlarında büyüme olduğuna dikkat çeken Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa İduğ, şunları söyledi: Bu çok önemli. Bu nedenle de hükümet olması gereken teşvikleri yan sanayiye yani yedek parça fabrikalarının Ar-Ge çalışmalarını arttıran firmaları destekliyor. Bu destek de artarak devam edecek. Bu yıl ihracat rakamlarına bir önceki yıla göre en az yüzde 10 yukarıya çıkarma hedefi kondu. Yan sanayide 24 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bu sene 26 milyar dolara ulaşması için gerekli teşvikler TOBB tarafından belirleniyor. TOBB, Ar-Ge çalışmalı desteklerine devam ediyor ve edecek. 2017 Türkiye'nin ihracat rakamlarında büyüme yılı. Bu hedefler de gerçekleşecek gibi görünüyor. Kötü giden bir 2016'ya göre 2017'nin çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle Rakka Operasyonu'na girmeyen Türkiye çok ciddi bir avantaj elde etti. Yabancı yatırımcıların ülkemize yatırımları daha da artacak.

Yerli otomobille TOBB ilgileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusunu TOBB'a verdiğini belirten İduğ, 'Sayın Cumhurbaşkanı yerli otomobil konusunu iş adamlarının kendi içinde halletmelerini istedi. Dolayısıyla STK'lar bu konuda TOBB davetlisi olarak bu konunun içine yer alacak. Bize de davet gelirse EGOD olarak yer alacağız. Konu hakkındaki fikir ve görüşlerimizi ortaya koyacağız. Zaten temsilcimiz de TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'dır. Bu konuda EBSO önderliğinde EGOD olarak Türkiye'nin yerli otomobil konusunda yapması gerekenleri açıklayacağız' dedi.

Sadece elektrikli ve hibrit üreterek dünyayla rekabet edebiliriz

2030'da dünyada satılan her 100 araçtan 20'sinin elektrikli ya da hibrit olacağına dikkat çeken İduğ, şöyle devam etti: Gelecek burada. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar dediğimiz, benzinli ve dizel otomobiller üreten bir ülke olursak rekabet edemeyiz. Çünkü dünya şu anda 37 saniyede otomobil üretiyor. Böyle bir teknolojiyle rekabet etmek enerji kaybıdır. O nedenle gelecek olan elektrikli ve hibrit otomobillere yönelmeliyiz. Otomobil üreteceksek dışarıya da satmamız gerekiyor. Sadece kendi ülkemizde satmamız da yetmez. Türkiye, dünyayla hibrit ve elektrikli otomobillerde rekabet edebilir. Diğerleriyle rekabet edebilecek durumda değil çünkü dünya diğer otomobillerde son noktada.

Katma değer yaratılacak

Yeni gelen geniş kapsamlı teşviklerden otomotiv sektörünün olukça memnun olduğunu söyleyen EBSO Otomotiv Grubu Meclis Üyesi Süha Kahraman, 'Dünyadaki farklı yerlerden gelen talepleri karşılamakta zorluk çeken ve mal yetiştiremeyen sektörümüz bu teşviklerle rüzgarı daha da arkasına almış oldu. Bu sayede yatırımlar daha da hızlanacak. Avrupa'nın ve dünyanın jant ihtiyacının önemli bir bölümünü Ege Bölgesi'ndeki jant üreticileri karşılıyor. Özellikle jant üreticileri de bu durumdan oldukça memnun kaldı ve yatırımlarını arttırdı' dedi.



2023 ihracat hedeflerine ulaşmada en fazla katkıyı yapacak olan otomotiv sektörüne yapılan bu teşviklerin ülke ekonomisine çok ciddi katma değer yaratacağını belirten Kahraman, şöyle devam etti: Bu yapılan teşvikler yıllar içinde kat ve kat ülke ekonomisine dönecek. Teşviklerle otomotiv sektöründeki yatırımlar hız kesmeden devam ederken, yerli ve yabancı yatırımcılar bu teşvikler sayesinde dünya otomotiv pazarında daha çok pay alıyor. Bölgedeki otomotiv sektörü üreticileri teşviklerin arttırılarak devam etmesini bekliyor. Ülke ekonomisinin daha çok güçlenmesi adına daha çok teşvik ve yatırım gerekiyor. - Nisan ayında otomotiv sektöründe 708 milyon liralık yatırım projesi teşvik belgesi aldı. Yılın ilk dört ayı itibariyle bu rakam 1 milyar 448 milyon lira oldu. Teşvik belgelerine göre tamamı otomotiv yan sanayinde olmak üzere ilk 4 ayda 27 yatırım projesi başladı. En büyük yatırım 182 milyon lirayla jant yatırımı olurken, debriyaj baskı kapağı konusunda 122 milyon liralık yatırım başladı. Otomotivde bu yılın ilk 4 ayında ana sanayide herhangi bir yatırım başlamazken yan sanayide 50 civarında yatırım projesi başlatıldı. Sadece nisan ayında 27 proje teşvik belgesi alırken 'taşıt araçlarında' bu yılın ocak ayında 357 milyon liralık, şubat ayında 102 milyon, mart ayında da 281 milyon liralık yatırım için teşvik belgesi alındı. Nisan da 708 milyon lirayla ilk üç ayın toplamı kadar teşvik oldu. Böylece ilk 4 ayın toplamı da 1,5 milyar liraya dayandı. Geçen yılın ilk dört ayında da 1 milyar 226 milyon liralık teşvik yapılırken bu yıl yüzde 20 civarında artış oldu.Bu yılın ilk 4 ayında teşvik belgesi alan 27 projeden 13'ü ya tamamen yabancı veya yabancı ortaklı şirketlerin yatırımı. Kalan 14'ü yerli yan sanayi şirketlerine ait. 708 milyon liralık yatırımın 559 milyon liralık kısmını yabancı sermayeli şirketlerin projeleri oluşturuyor. Bu da yatırım projelerinin yüzde 79'unun yabancılardan geldiğini gösteriyor.Otomotiv sektörünün ihracat rakamlarında büyüme olduğuna dikkat çeken Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa İduğ, şunları söyledi: Bu çok önemli. Bu nedenle de hükümet olması gereken teşvikleri yan sanayiye yani yedek parça fabrikalarının Ar-Ge çalışmalarını arttıran firmaları destekliyor. Bu destek de artarak devam edecek. Bu yıl ihracat rakamlarına bir önceki yıla göre en az yüzde 10 yukarıya çıkarma hedefi kondu. Yan sanayide 24 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bu sene 26 milyar dolara ulaşması için gerekli teşvikler TOBB tarafından belirleniyor. TOBB, Ar-Ge çalışmalı desteklerine devam ediyor ve edecek. 2017 Türkiye'nin ihracat rakamlarında büyüme yılı. Bu hedefler de gerçekleşecek gibi görünüyor. Kötü giden bir 2016'ya göre 2017'nin çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle Rakka Operasyonu'na girmeyen Türkiye çok ciddi bir avantaj elde etti. Yabancı yatırımcıların ülkemize yatırımları daha da artacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusunu TOBB'a verdiğini belirten İduğ, 'Sayın Cumhurbaşkanı yerli otomobil konusunu iş adamlarının kendi içinde halletmelerini istedi. Dolayısıyla STK'lar bu konuda TOBB davetlisi olarak bu konunun içine yer alacak. Bize de davet gelirse EGOD olarak yer alacağız. Konu hakkındaki fikir ve görüşlerimizi ortaya koyacağız. Zaten temsilcimiz de TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'dır. Bu konuda EBSO önderliğinde EGOD olarak Türkiye'nin yerli otomobil konusunda yapması gerekenleri açıklayacağız' dedi.2030'da dünyada satılan her 100 araçtan 20'sinin elektrikli ya da hibrit olacağına dikkat çeken İduğ, şöyle devam etti: Gelecek burada. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar dediğimiz, benzinli ve dizel otomobiller üreten bir ülke olursak rekabet edemeyiz. Çünkü dünya şu anda 37 saniyede otomobil üretiyor. Böyle bir teknolojiyle rekabet etmek enerji kaybıdır. O nedenle gelecek olan elektrikli ve hibrit otomobillere yönelmeliyiz. Otomobil üreteceksek dışarıya da satmamız gerekiyor. Sadece kendi ülkemizde satmamız da yetmez. Türkiye, dünyayla hibrit ve elektrikli otomobillerde rekabet edebilir. Diğerleriyle rekabet edebilecek durumda değil çünkü dünya diğer otomobillerde son noktada.Yeni gelen geniş kapsamlı teşviklerden otomotiv sektörünün olukça memnun olduğunu söyleyen EBSO Otomotiv Grubu Meclis Üyesi Süha Kahraman, 'Dünyadaki farklı yerlerden gelen talepleri karşılamakta zorluk çeken ve mal yetiştiremeyen sektörümüz bu teşviklerle rüzgarı daha da arkasına almış oldu. Bu sayede yatırımlar daha da hızlanacak. Avrupa'nın ve dünyanın jant ihtiyacının önemli bir bölümünü Ege Bölgesi'ndeki jant üreticileri karşılıyor. Özellikle jant üreticileri de bu durumdan oldukça memnun kaldı ve yatırımlarını arttırdı' dedi.2023 ihracat hedeflerine ulaşmada en fazla katkıyı yapacak olan otomotiv sektörüne yapılan bu teşviklerin ülke ekonomisine çok ciddi katma değer yaratacağını belirten Kahraman, şöyle devam etti: Bu yapılan teşvikler yıllar içinde kat ve kat ülke ekonomisine dönecek. Teşviklerle otomotiv sektöründeki yatırımlar hız kesmeden devam ederken, yerli ve yabancı yatırımcılar bu teşvikler sayesinde dünya otomotiv pazarında daha çok pay alıyor. Bölgedeki otomotiv sektörü üreticileri teşviklerin arttırılarak devam etmesini bekliyor. Ülke ekonomisinin daha çok güçlenmesi adına daha çok teşvik ve yatırım gerekiyor.