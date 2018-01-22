Otomotivciler Özgener'i destekliyor

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu, Nisan ayında gerçekleşecek olan İzmir Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde başkan adayı olan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener'i destekleyeceklerini açıkladı

Türkiye'nin üretimden ihracata her alanda lider sektörü olan otomotivin İzmir'deki temsilcileri, kentin en önemli kuruluşlarından birisi olan İzmir Ticaret Odası'nda otomotivci bir başkan görmek için harekete geçti. İTO'da değişim vakti geldiğine inanan EGOD yönetim kurulu üyeleri ve derneğin geçmiş dönem başkanları, bir araya gelerek seçimlere 56 numaralı Ulaşım Araçları Satışı Meslek Komitesi'nden katılacak olan Özgener'i destekleme kararı aldı.



Otomotiv güçlü temsili hak ediyor



EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, 'Otomotiv sektörü Türkiye'nin her alanda lider sektörü. Bu sebeple meslek örgütlerinde ve odalarda çok daha kuvvetli bir temsili hak ediyor. İşte bu anlayıştan yola çıkarak, otomotiv sektörünün içinden bir isim olan Mahmut Özgener'i destekleme kararı aldık. Yalnızca otomotiv sektörü ile ilgili komitelerde değil, tüm komitelerde Sayın Özgener'e destek çalışmaları yürüteceğiz. İzmir Ticaret Odası'nda bir anlayış değişikliğine ihtiyaç duyuluyor. Mahmut Özgener'in İzmir'de Ticaret Odası'na bağlı tüm şirketler adına olumlu çalışmalar yürüteceğinden ve İzmir'in ekonomik gücünü arttırmasına hizmet edeceğinden şüphe duymuyoruz' dedi.



Açıklamaların ardından toplantıya katılan İTO Başkan Adayı Mahmut Özgener ise, bir otomotivci olarak otomotiv sektörünün desteklerini çok önemsediğini belirterek EGOD üyelerine teşekkür etti. Toplantı sonunda, EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ, İTO seçimlerinde koordinasyonu sağlamak için görevlendirildi.



