ÖTV-KDV'den sonra bir de dolar yükseldi. Benzine büyük zam yolda!

Benzinde uluslararası piyasalardaki düşüş nedeniyle indirim beklenirken dolardaki artış ve petrolün 53 doları geçmesi tabloyu değiştirdi. Benzine 14-15 kuruş zam yolda

Döviz kurundaki ve petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Benzinde, uluslararası piyasalarda yaşanan düşüş nedeniyle bugün için beklenen 7 kuruşluk indirim, dolardaki artış ve brent petroldeki yukarı doğru seyir nedeniyle yerini zamma bırakacak. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre hafta başında benzine en az 14-15 kuruşluk zam yapılabileceği belirtiliyor.



Brent petrol ve dolar kurunda eşzamanlı artış, akaryakıt fiyatlarına ilişkin öngörülerin bir anda değişmesine yol açtı. Uzmanlar, benzinin uluslararası piyasalarda düştüğü dönemden geçildiğini belirterek, "Bu nedenle benzinin litresinde 7 kuruş düzeyinde bir indirim gündemdeydi" dedi. Petroldeki ve kurdaki artışın indirimi alıp götürdüğünü belirten kaynaklar, "Hem kur artıyor, hem de brent petrol fiyatları artıyor. Brent petrolün varil fiyatı 53 doları geçti. Bu nedenle benzin ve motorinde yeni zam göründü" dedi. Benzindeki zammı motorinin izleyebileceğini belirten kaynaklar, "Motorinde de 8-10 kuruşlar düzeyinde bir zam olabileceği hesaplanıyor" diye konuştu.



YENİ ZAMLAR BEKLENEBİLİR



Başbakan Yıldırım'ın dolardaki hareketliliğin 1-1.5 ay daha süreceği yönündeki sözlerini anımsatan kaynaklar, "Dolarda yukarı doğru seyir, kaçınılmaz olarak akaryakıta artış olarak yansıyacaktır. Brent petroldeki artış da devam ederse zam yapılacak tutar daha da artabilir" diye konuştu.



KUR VE PETROL NE OLDU?



Sektör temsilcileri, 2 Haziran 2014 tarihinde brent petrolün varil fiyatının 110 dolar olduğuna işaret ederek, "Bugün fiyat 53 dolar düzeyinde. Yaklaşık yüzde 52'lik bir düşüş var. Buna karşılık 2 Haziran 2014'te dolar kuru 2 TL 10 kuruş. Bugün kur 3 TL 54 kuruş. Artış yüzde 68.5 düzeyinde. Dolayısıyla akaryakıtta artış gündeme geliyor" dedi.



SON 2 AYDAKİ ARTIŞ % 5



Ekim ayının başında İstanbul'da Avrupa yakasında bir litre benzin 4 TL 69 kuruştu. 6 Ekim'de gelen zamla fiyat 4.84 TL'ye çıktı. Ekim ayı boyunca fiyatlar bu düzeyde seyretti. 5 Kasım'da petrol fiyatının gerilemesinin de etkisiyle 4.76 TL'ye gerileyen benzin, 23 Kasım'da petrol ve kurun yükselmesiyle 4 TL 92 kuruşa çıktı. 2 aylık dönemde yaklaşık yüzde 5'lik artışla benzine 23 kuruş zam geldi.



AKARYAKITTA VERGİ



Eylül ayında akaryakıtta ÖTV artışı yapıldı. Litrede ortalama 23.6 kuruşluk artış oldu. Eylül ayı itibarıyla bir litre benzinde KDV+ÖTV tutarı 3 TL 4 kuruş, motorinde 2 TL 35 kuruş düzeyinde hesaplandı.