ÖTV'lere büyük zam geliyor

2019 bütçesinde akaryakıttan alınacak ÖTV gelirinin yüzde 20.8 artması motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV oranının ise yüzde 15 yükselmesi bekleniyor

2019 yılı bütçesi Meclis'e gönderildi. Bakanlıkların bütçesi önümüzdeki günlerde teker teker Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Bütçede önümüzdeki yıl elde edilecek vergi gelirleri de yer aldı. Buna göre sigara vergilerindeki artışın yüzde 2.8 olması bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden alınacak ÖTV'nin ise 2019 yılında yüzde 20.2 artması bekleniyor.

Bu yıl akaryakıttaki ÖTV geliri revize edilerek 57.2 milyar TL'ye inmişti. 2019'da ise 68.7 milyar TL ÖTV geliri öngörülüyor.

OTOMOBİL

Motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV oranının yüzde 15 artırılması bekleniyor. Devlet 2019 yılında motorlu taşıtlardan 20.8 milyar TL'lik ÖTV almayı öngörüyor.

Devlet bu yılın sonunda sigaradan yıl başında tahmin ettiğinden 6.9 milyar TL daha fazla gelir elde edecek.