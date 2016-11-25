ÖTV oranları yeniden belirlendi. Bir araba parası kadar ÖTV ödenecek!

Otomobil alacaklara kötü haber. Özel Tüketim Vergisi yeniden düzenlendi. Artık araba alacak olanlar daha çok ÖTV ödeyecek

Yurtdışından gelen araçlar Türkiye'ye girişinde ÖTV ve KDV eklenmesi ile fiyatları ikiye katlanıyordu. Şimdi Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bundan sonra silindir hacmi 1,600 cm3'e kadar olan otomobillerde, ÖTV matrahı 40,000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 45, 40,000 ile 70,000 arasında olanlar için yüzde 50 olarak uygulanacak.



1,600-2,000 cm3 motor hacmine sahip otomobillerden ÖTV matrahı 100,000 TL'yi aşmayanlar için ise ÖTV oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.



Elektrik motorlu araçlarda, motor gücü 50 KW'yi geçen ancak silindir hacmi 1,800 cm3'ü geçmeyen otomobillerden ÖTV matrahı 50,000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV yüzde 45, 50,000-80,000 TL olanlar için yüzde 50 olarak uygulanacak.



Elektrikli otomobillerde, 100 KW motor gücüne sahip ve silindir hacmi 2,000 ile 2,500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100,000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı da yüzde 100 olarak belirlendi.