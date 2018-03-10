Özgener hal çalışanlarını ziyaret etti, destek istedi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Adayı Mahmut Özgener, Buca’daki meyve ve sebze hali esnafının ulaşım ile haksız rekabete yönelik sorunlarını dinledi. Özgener, “Gaziemir çevre yolundan Hal’e bağlantı yolu yapılması için Ankara’da yetkililerle görüşeceğim. Rekabet edebilmeniz için de sizlerle birlikte acilen yeni hal yasasına yönelik eylem planı hazırlayacağız” dedi

İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, Buca Kaynaklar’da bulunan İzmir Meyve ve Sebze Hali’ni ziyaret etti. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Özgener, hal esnafını da gezerek sorunları hakkında bilgi aldı. Hal esnafının en önemli sorununun ulaşım ve haksız rekabet konularında olduğunu kaydeden Özgener, “Tıpkı Otokent esnafına verdiğimiz müjde gibi, Hal esnafının da yolunu yaklaşık 5 kilometre kısaltacak olan otoyol bağlantısı için Ankara’da yetkililerle görüşeceğim. Bunun sözünü burada sizlere veriyorum” dedi.





“HAKSIZ REKABET ÖNLENMELİ”



Haksız rekabetin önlenmesi için acilen bir eylem planı yapılması gerektiğini açıklayan Mahmut Özgener, “Hal içine gelmeden satılan ürünlerin faturası da bulunmadığından kayıt dışılığa dolayısıyla da haksız rekabete neden oluyor. Çıkarılacak yeni hal yasasıyla hal dışındaki satışlara sıkı denetim getirilmeli. Böylece hem vergi kaybı önlenir hem de hal esnafının rekabet edebilme şansı artar” diye konuştu.





“YANIMDA SİZ DE OLMALISINIZ”



Yeni Hal Yasası’na yönelik çalışmalar için herkesin birlik olması gerektiğini de aktaran Özgener, “Hal Yasası, sadece İzmir’in değil tüm ülkenin sorunu. Bu nedenle tüm Türkiye’ye temsil edecek bir örgütlenmeyle Ankara’ya gidilmeli. Ankara’ya gittiğimde yanımda siz olmalısınız ki, her şeyi en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Ne kadar güçlü olursak o denli hızlı sonuç alırız. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Fakat giderken sorunun yanında çözümü de sunmalıyız” ifadelerini kullandı.





“BAĞLANTI YOLU TASARRUF SAĞLAR”



İZKOMDER Başkanı Doğan ise, uzun yıllar ulaşım konusunda seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Doğan, “Mevcut yol kullanıldığında Buca Kaynaklar üzerinden gerek Meyve Sebze Hali’ne gerekse Balık Hali’ne gelmek hem daha zor oluyor hem de yol yaklaşık 5 kilometre uzuyor. Eğer Gaziemir çevre yolu üzerinden yeni bir yol açılırsa mesafe 5 kilometre kısalacak. Böylece hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edilecek” dedi.





“FATURASI BİZE KESİLİYOR”



Piyasadaki haksız rekabetin de esnafı zor durumda bıraktığını kaydeden Doğan, üreticiyle manav arasındaki fiyat farkının Hal’den kaynaklandığı yönündeki eleştirilerle kendilerine haksızlık yapıldığını vurguladı. Halcilerin satışlardan elde edecekleri kar oranlarının yasayla belirlendiğini ve bu oranın yüzde 8’i geçemeyeceğini söyleyen Orhan Doğan, sebze ve meyve komisyoncularının sürekli itham edildiğini vurguladı. Doğan şöyle konuştu: “Tarladan 1 TL’ye alınıp markette 7-8 TL’ye satılan meyve ve sebzelerin faturası bize kesiliyor. Türkiye’de satılan meyve ve sebzenin yüzde 30’ı halde yüzde 70’i ise hal dışında satılıyor. Yüzde 70’in de yarısı kayıt dışı. Bu durum haksız rekabete neden oluyor. Çıkarılacak bir kanunla ‘Hal’ dışındaki satışlar engellenebilir. Böylece hem üretici ile tüketici korunur hem de Hal esnafını zorda bırakan ithamların önüne geçilir.”